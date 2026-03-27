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Fórmula 1

Piastri lidera el primer día en Japón, con Alonso y Sainz muy lejos

Oscar Piastri (McLaren) ha batido a los Mercedes de Antonelli y Russell el primer día de acción en Suzuka; Carlos Sainz ha sido decimotercero y Fernando Alonso, decimonoveno, muy lejos de cabeza

Oscar Pîastri, en Suzuka

Oscar Pîastri, en Suzuka / McLaren

Laura López Albiac

Laura López Albiac

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Fernando Alonso, que ha sido padre esta semana, ha demostrado que su compromiso con Aston Martin es total. A pesar de saber que este fin de semana no tiene ninguna oportunidad de brillar y que el único aliciente es tratar de completar la carrera en Suzuka, el asturiano ha aparecido por el circuito justo a tiempo para disputar la segunda sesión de entrenamientos libres, tras ceder el volante al reserva Jack Crawford en la primera tanda.

Los de Silverstone le han recibido con un sonoro “Bienvenido, padre” y Alonso se ha esforzado en mejorar la pésima impresión que habían dejado Stroll y Crawford en la sesión anterior, cerrando la tabla con los peores cronos de la mañana.

Al final del día, en uno de sus trazados preferidos, el bicampeón español no ha podido progresar tanto como le habría gustado y ha tenido que conformarse con la 19ª plaza, a 3.5 de los tiempos de cabeza, pero por delante de Pérez y Stroll, además de Lindblad, que ha tenido que bajarse de su coche por problemas técnicos.

Un McLaren al frente

Oscar Piastri ha sido el piloto más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Japón. El australiano ha batido a los Mercedes de Kimi Antonelli, vencedor en China, y George Russell, mientras que los Ferrari de Leclerc y Hamilton se han mostrado menos competitivos que en la pista de Shanghai, al menos en esta primera jornada.

Los McLaren han comenzado el día muy cerca de Mercedes. Russell ha comandado el FP1, por delante de su compañero Antonelli y los coches ‘papaya’ de Norris y Piastri al acecho. El vigente campeón se ha perdido casi la mitad de la segunda tanda, después de cambiar la batería y la centralita del MCL40, para concluir cuarto, pero Piastri ha progresado para liderar la sesión.

Piastri ha terminado con casi un décima de ventaja sobre el primer Mercedes, de Antonelli y consolidándose como el más rápido a una vuelta. En tandas largas, de cara a la carrera del domingo, el ritmo de las ‘flechas plateadas’ sigue siendo muy superior.

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Si para Alonso ha sido un inicio decepcionante, las cosas no están mucho mejor en Williams. Albon, que por la mañana se ha tocado con Checo Pérez y ha salvado ‘in extremis’ otro accidente, llegando a impactar contra las protecciones, ha logrado terminar en octava posición, aunque a 1.3 de Piastri y Carlos Sainz, que en China logró sumar sus dos primeros puntos del curso, se ha situado 13º, a 1.4.

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