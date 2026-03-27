Fútbol
Messi tendrá una grada con su nombre en el nuevo estadio del Inter Miami
El club bautiza la 'Leo Messi Stand' en el Nu Stadium y asegura que será el primer caso de un jugador en activo con una tribuna dedicada
No me extraña nada que Messi esté (muy) cabreado con Laporta
El Inter Miami presentó este viernes la Tribuna Leo Messi, una grada en su nuevo estadio permanente, el Nu Stadium, que llevará el nombre del futbolista argentino para rendirle homenaje por el impacto que ha tenido en el club desde su llegada en el verano de 2023.
"Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo", señaló el club en un comunicado.
Se trata de un caso único en el deporte, según el Inter Miami, que sostiene que Messi será "el primer deportista del mundo" en activo que juega regularmente ante una tribuna con su nombre.
Imágenes difundidas por el club muestran cómo será la grada, en la que se leerá en letras grandes 'Leo Messi Stand' y que contará con carteles con el número 10, en referencia al dorsal del jugador.
El Inter Miami precisó que los aficionados ubicados en esa grada disfrutarán de "experiencias especiales y sorpresas".
Nuevo estadio
La tribuna abarca desde las secciones 117 a la 121 en el anillo inferior y de la 217 a la 223 en el anillo superior del Nu Stadium, el estadio que el Inter Miami inaugurará el 4 de abril en su partido de la MLS contra el Austin.
Con una capacidad de 26.700 asientos, la construcción del estadio comenzó hace tres años cerca del aeropuerto internacional de Miami y será el primer recinto permanente del club.
Impacto de Messi
Messi llegó al Inter Miami en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain y desde entonces ha contribuido a que el equipo conquiste una Leagues Cup (2023), un Supporters Shield (2024) y una MLS Cup (2025).
El futbolista argentino es el máximo goleador y asistente en la historia del Inter Miami y fue elegido MVP de la MLS en sus dos temporadas completas en la liga estadounidense.
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