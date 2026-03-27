Tenis
Djokovic se baja de Montecarlo y apunta a Madrid
El astro balcánico, finalista en el Open de Australia, jugó su último partido ante Draper en los octavos de Indian Wells el pasado 11 de marzo.
El serbio Novak Djokovic no disputará el Masters 1000 de Montecarlo, que se disputa sobre tierra del 5 al 12 de abril, según anunció el torneo en redes sociales este viernes.
"Novak Djokovic se ha retirado del torneo. Le enviamos nuestros mejores deseos y esperamos verlo de vuelta en la cancha muy pronto", indica el primer Masters 1000 de la temporada que se disputa sobre tierra batida.
Lesión en el hombro
El serbio, de 38 años, dos veces ganador en Montecarlo, ya renunció a disputar el Masters 1000 de Miami debido a una lesión en el hombro derecho. El ganador de 24 títulos del Grand Slam tiene previsto volver a la competición en el Masters 1000 de Madrid que se jugará en la Caja Mágica del 22 de abril al 3 de mayo.
Djokovic, que fue finalista del Abierto de Australia en enero pasado, superado por el español Carlos Alcaraz, actual número 3 del mundo, no juega desde que perdió con el británico Jack Draper en los octavos de final de Indian Wells el pasado 11 de marzo.
Si el jugador de Belgrado, que cuenta con siete partidos ganados y dos perdidos en lo que va de 2026 no vuelve a las pistas hasta el Mutua Madrid Open, estará alejado de las pistas durante casi siete semanas.
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