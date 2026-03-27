Carolina, que te vaya bonito

Es como si el próximo Leo Messi, el que está por llegar, no Lamine Yamal, no, el siguiente, naciese en Ninh Binh, región de Vietnam conocida como la ‘Bahía de Halong en tierra’. Igual. Así de esperpéntico.

Los grandes deportes, esos a los que llaman los ‘reyes’, se lo comen todo. Todo. Y la culpa es de todos nosotros, que perdemos la cabeza por quien no lo merece. O lo merece mucho menos que otros. No que otros deportes, o sí, pero, especialmente, otros deportistas.

Miren, esta chica, de 32 años, con ese rostro pulido, reluciente, iluminado, precioso, gracioso, amable, ha sido de las cosas grandes, enormes, que ha parido el deporte español. Aaaaaah, vaya, pero jugaba a bádminton. ¿Y? Más mérito aún. Muuuuuuucho más mérito. Un mérito infinito.

Ella sola

Miren, esta chica, que ha sido tan brillante, tan sincera, tan transparente, tan genial, tan simpática y auténtica en la despedida como en la gloria ¡estamos hablando de la ganadora de todo, todo, todo y premio Príncesa de Asturias!, las ha ganado a todas, en todos los rincones del mundo, en todas las competiciones habidas y por haber, en sus propios países y allá donde la llevase el bádminton.

¿Quieren saber una cosa? Miren, ELLA, con mayúscula y porque no hay letras más grandes, Carolina Marin, ya ven, 1,72 metros y 65 kilos de peso, una pluma, es una de las 2.826 licencias de bádminton femenino que tiene España. ¿Quieren saber algo más, por si les interesa, no por otra cosa? ¡¡¡¡¡¡China tiene 100 millones de licencias de bádminton!!!!! E Indonesia. Y Malasia. Y Corea del Sur. Y Japón.

Carolina Marín posa con su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. / DIEGO G.SOUTO

Y todas, todas, todas han sucumbido ante la energía de esta niña de Huelva, que no era el Roger Federer de la pluma, no, no, era el mismísimo Rafa Nadal del bádminton. Carolina lo deja, se va, porque o juega al mil por mil o no juega. Ganaba por físico, no por bádminton. Ganaba porque corría más que las demás, saltaba más que las demás, se impulsaba más alto que las demás, golpeaba más fuerte que las demás, volaba bajito. Por eso ganaba la niña. Y si no puedo jugar al 75%, al 80%, al 90%, lo dejo. Hasta aquí. Y feliz.

Gloria eterna, Carolina. Has sido un ejemplo. Perdón, EL EJEMPLO. Ellas, por ejemplo, las 100 millones de chinas que pretendieron ganarte, lo celebran. Se ha retirado esa niña de Huelva ¡Huelva!, preparada por otro enfermo, por un auténtico poseído, Fernando Rivas, el tipo que se inventaba aparatos, instrumentos, entrenamientos, sesiones con ventiladores gigantes que la hacían volar sobre la pista.

Estoy pensando en la serie ‘Yakarta’, que preciosidad. Ese Javier Cámara, al que todos consideran un mierda, un amargado, un fracasado y es un puto iluminado, que sabe lo que hace. Estoy pensando en esa otra preciosidad, Carla Quilez, que ni sabe dónde está Yakarta, pero que hace volar la pluma a la velocidad del sonido. O lo intenta.

¿Saben el número de licencias de bádminton que tiene China? ¡¡¡¡100 millones!!!!! Y a todas, a todas, bueno, a casi todas, las ha ganado Carolina Marín. China ya puede dormir tranquila, ELLA ha decidido retirarse. Todo eso que ganan. Los chinos, digo.

Deberíamos estar orgullosísimos que uno de los nuestros haya puesto de rodillas a China. Deberíamos estar locos de contentos de que 100 millones de chinos deseen que esa maravilla de Huelva desaparezca de sus (malos) sueños. Y deberíamos dar saltos de alegría de que esa muchacha, ejemplo de los ejemplos, ganase, cayese, se levantase, volviese a caerse, volviese a levantar y tuviese al mundo (del bádminton) arrodillado ante su vigor, su ímpetu, su coraje y pundonor.

Eso en una España que le da igual el bádminton. Bueno, que le da igual todo lo que no sea el fútbol, el miserable fútbol, el comercializado fútbol, el negocio. Ella nació en Huelva y soñó con Yakarta. Y las ganó a todas. A millones de ellas. Y no una vez, no, que va, que va, millones de veces.

Ya está. Se ha ido. Y nos ha dejado una de las diez historias más hermosas del deporte español. Inundada en lágrimas de todos los colores, fruto de triunfos y dolor. ELLA, con esa carita de no haber hecho nada, ni ganado un partido. No se puede ser ni más grande ni más auténtica.

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Carolina, como dicen en México, que te vaya bonito. Gracias. Millones de chinos/as te lo agradecen.