El Barça se frota las manos con Luka Vuskovic, la joya de 19 años que ya destaca con Croacia

Luka Vuskovic no es un central cualquiera. Bien es capaz de sacarse un taconazo para marcar el gol del año en la Bundesliga, como de utilizar su cabeza para despejar más balones que nadie en Europa. El central croata de 19 años llegó al Hamburgo en verano de 2025 cedido por el Tottenham, y desde entonces se ha convertido en uno de los talentos más completos del mundo.

En el Barça ya se frotan las manos con él para formar una dupla defensiva con Cubarsí, pues según informan Sky y el diario Bild desde Alemania, se habrían producido conversaciones entre su agente, Pini Zahavi, y la entidad azulgrana. Vuskovic tiene el mismo agente que Hansi Flick y Robert Lewandowski, y aunque existen muchos clubs interesados en él, la relación entre Zahavi y Laporta es muy estrecha y proporciona una gran ventaja a la hora de negociar.

Joan Laporta junto al delantero Robert Lewandowski durante su presentación como nuevo jugador del Barça en 2022.. / JORDI COTRINA

La valoración de Vuskovic está tasada en 60 millones de euros por Transfermarkt, una de las mayores bases de datos de fútbol que ahora mismo sitúa en un 48% de probabilidades el fichaje de Vuskovic por el Barça. El balcánico cuenta con contrato vigente hasta 2030 con los 'spurs', el club londinense que le fichó del Hajduk Split en 2023 por 12 millones de euros y que ahora se encuentra al borde del descenso. Él mismo ha admitido que no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, pero ha confesado que le gustaría jugar otra temporada en el club alemán a la espera de que termine la sanción de su hermano Mario, quien fue suspendido por dopaje en 2023 y regresará en noviembre de 2026: "Mi sueño es jugar con Mario en el HSV y lo daré todo por ello", declaró en diciembre la después de heredar el mismo número de camiseta (44).

Predilección española

A pesar de insinuar una posible continuidad en Alemania por el legado familiar, la joya croata también ha confirmado su predilección por jugar en LaLiga: "La Premier League no era lo que realmente quería. De las ligas europeas, la española era de alguna manera la más cercana a mí. Algún día me encantaría jugar en España, eso es todo".

Antes de recalar en las filas del Hamburgo, el Tottenham cedió a su promesa al Westerlo belga, después de haber completado el traspaso más caro por un defensa de 16 años procedente de la cantera del Hajduk Split. Debutó como profesional con el primer equipo en 2023, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia en la primera división croata. Vuskovic todavía no ha jugado un partido oficial con el conjunto inglés, pero sí lo hizo en la última pretemporada, en la que marcó, asistió y mantuvo la portería imbatida en un amistoso frente al Reading (2-0).

El rendimiento que está mostrando Vuskovic a su edad ha dejado impresionadas a varias leyendas del fútbol, entre ellos el exjugador del Barça, Ivan Rakitic, su compatriota y actual director deportivo del Hajduk Split, quien aseguró que ya goza de suficiente nivel para un reto de mayor exigencia: "Creo que tiene que ir al Bayern, pero todo el fútbol europeo está hablando de él ahora mismo, así que tienen que darse prisa. Me interesa ver si el Tottenham consigue retenerlo, porque para mí ya está listo para dar el salto a uno de los mejores clubes de Europa, y solo hay cuatro o cinco de esos". Lothar Matthäus, leyenda del Bayern, también elogió al defensa por su madurez: "Tiene 19 años, pero juega con la serenidad de alguien que ha participado en tres Mundiales y ha ganado dos títulos de Champions. No solo gana duelos aéreos, entradas y marca goles, sino que también sabe organizar la defensa. Eso es algo muy poco común".

Nivel mundial

Es el defensa más anotador de la liga con cinco tantos, y al mismo tiempo despeja más de diez balones por partido, el líder entre las cinco grandes ligas. Está siendo el gran amuleto para garantizar la permanencia del Hamburgo, que regresó a la primera división alemana después de siete años y ahora ocupa el decimosegundo lugar en la tabla, a nueve puntos sobre la zona de descenso.

Él marcó el primer gol del histórico club en su vuelta a la Bundesliga, certificando también su primera victoria de la temporada en septiembre contra el Heidenheim. "En el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar. Por ahora estoy centrado en el HSV y el próximo verano, después del Mundial, ya veremos", declaró después de marcar su cuarto gol de la temporada frente al Bayern en enero.

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Luka Vuskovic prepara el disparo para anotar su primer gol con Croacia. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Uno de los partidos en los que más miradas atrajo fue precisamente contra el conjunto de Vincent Kompany, en el que firmó el empate a 2-2 a la vez que se midió ante Harry Kane, uno de los mejores delanteros del mundo junto a Lewandowski, a quien todavía no se ha enfrentado pero podría ser su compañero. El delantero polaco de 37 años marcó frente a la selección de Albania este jueves para asegurar un puesto en la final de la repesca al Mundial, y el joven central hizo más de lo mismo en un amistoso contra Colombia. Con un disparo desviado desde fuera del área se convirtió en el segundo goleador más joven de la historia de su país. Ya había debutado con la absoluta en junio de 2025, con una victoria frente a la República Checa en la fase de clasificación para el Mundial.