AFE denuncia el convenio colectivo del fútbol femenino y podría provocar elecciones sindicales

Nuevo revés para el fútbol femenino. Poco más de un año después de que se firmara el nuevo convenio colectivo, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha denunciado el acuerdo "con el fin de redactar un nuevo documento que introduzca mejoras en las condiciones laborales de las jugadoras". Según un comunicado, AFE mantiene "su firme compromiso en trabajar por un acuerdo que avance de verdad en determinadas mejoras. AFE entiende que los nuevos acuerdos deben ser mucho más ambiciosos para que de verdad progrese el fútbol femenino en España", relata en un escrito que puede desembocar en unas nuevas elecciones sindicales en el fútbol femenino.

Según ha explicado el sindicato, AFE busca iniciar la redacción de un nuevo convenio colectivo que introduzca mejoras concretas para que no se mantenga la brecha con respecto a los derechos contemplados en los convenios de competiciones masculinas. Entre las cuestiones más relevantes que AFE quiere negociar y mejorar, destacan la conciliación y maternidad. AFE afirma que "es necesario proporcionar una ayuda económica para guardería y facilitar que la jugadora pueda hacer frente a sus responsabilidades como madre, además de la gestante. Se debe crear un protocolo a seguir para los casos de embarazo con un sistema de atención preparto y postparto", cuenta en el texto. Remarca que las futbolistas deben contar con un descanso mínimo de 72 horas entre la disputa de los partidos, así como un seguro por incapacidad temporal.

El sindicato enfatiza que haya una pretemporada mínima de 3-4 semanas. Ello evitará muchas lesiones al realizarse una pretemporada realmente profesional, así como que el doctor/a que forme parte del staff y viaje con el equipo. Las jugadoras deben estar protegidas en todo momento con un protocolo de prevención de riesgos laborales que obligue que se aplique, incluyéndose la figura del psicólogo en cada club.

Calendario y horarios

Además, piden negociar calendario y horarios de la competición como en el masculino y que no sea la patronal la que imponga el calendario a su gusto. Uno de los elementos destacados de la denuncia de AFE es la eliminación de la lista por formación, ya que confiesan que es "un asunto que perjudicó a alguna jugadora en el pasado y que sigue estando en vigor en el Convenio Colectivo actual". También reclaman un fondo de garantía salarial para garantizar el pago de los salarios a las futbolistas en casos de impagos. "Consideramos que sigue siendo parte de la brecha social en relación al Convenio Colectivo masculino y que deja desprotegidas a las futbolistas en casos de impagos por parte de los clubs", apuntan.

Noticias relacionadas

En referente a la Comisión Mixta, AFE considera un retroceso en la defensa de los derechos de las futbolistas que solo se puedan reclamar las deudas en Comisión Mixta si se han registrado los contratos en el plazo de 15 días desde su firma, como quiere la patronal. Además, el sindicato quiere que se incorpore un artículo sobre inteligencia artificial generativa, así como negociar la posición del deportista de alto rendimiento para poder pactar una adecuación con la vida académica.