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CICLISMO
Última hora del Tour de Francia en Barcelona, en directo | Todos los detalles de la celebración de hoy y la cuenta atrás para el Grand Départ
El Passeig Lluís Companys acoge esta tarde a las 17h un evento multitudinario a falta de 100 días para la salida desde el Fórum de la ronda francesa
Sergi López Egea / Edu Gil
Faltan exactamente 100 días para el 4 de julio y que Barcelona se convierta en el epicentro del ciclismo mundial y la ciudad ya está de celebración. Para ello, el Passeig Lluís Companys acogerá este jueves 26 de marzo un acto abierto a todos los ciudadanos. A partir de las 17.00 horas se llevarán a cabo actividades familiares, un homenaje al ciclismo de la ciudad y el estreno de la canción oficial del Grand Départ interpretada por Doctor Prats. Una fiesta multitudinaria que culminará con la activación de un reloj con la cuenta atrás de los 100 días, a la vez que varios edificios icónicos de la ciudad se iluminaran de amarillo en honor al color tradicional del Tour.
La primera etapa consistirá en una carrera contrarreloj por equipos de 19 kilómetros, con inicio en el Parque del Fórum y un final en el Estadio Olímpico de Montjuïc. La segunda etapa será el 5 de julio y saldrá desde Tarragona para culminar con otra subida a la montaña mágica de Barcelona. Al día siguiente, la tercera etapa conectará Granollers con Les Angles, cruzando la frontera entre Catalunya y Francia. La presentación de los equipos será el 2 de julio en el Recinte Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família.
Jan Magarolas
La cifra redonda de los 100 días
A pesar de que el paso de la carrera ciclista tiene lugar durante tres días sucesivos y que la espera en Tarragona y en Granollers tendrá que ser, por fuerza, un día y dos días más larga respectivamente, las tres ciudades se aferran a la cifra redonda de los cien días que quedan para el Grand Départ de Barcelona el 4 de julio.
Jan Magarolas
Los epicentros de la fiesta
El paseo Lluís Companys de Barcelona, la plaza de la Imperial Tarraco de Tarragona y la plaza de la Porxada de Granollers se convertirán en los epicentros de la fiesta simultánea, que terminará con las ciudades del Tour teñidas del amarillo chillón característico de la competición francesa.
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