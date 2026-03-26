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Última hora del Tour de Francia en Barcelona, en directo | Todos los detalles de la celebración de hoy y la cuenta atrás para el Grand Départ

El Passeig Lluís Companys acoge esta tarde a las 17h un evento multitudinario a falta de 100 días para la salida desde el Fórum de la ronda francesa

Preparativos en Arc de Triomf para la fiesta de los 100 días para el Grand Départ del Tour en Barcelona.

Preparativos en Arc de Triomf para la fiesta de los 100 días para el Grand Départ del Tour en Barcelona. / MANU MITRU

Sergi López Egea / Edu Gil

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Faltan exactamente 100 días para el 4 de julio y que Barcelona se convierta en el epicentro del ciclismo mundial y la ciudad ya está de celebración. Para ello, el Passeig Lluís Companys acogerá este jueves 26 de marzo un acto abierto a todos los ciudadanos. A partir de las 17.00 horas se llevarán a cabo actividades familiares, un homenaje al ciclismo de la ciudad y el estreno de la canción oficial del Grand Départ interpretada por Doctor Prats. Una fiesta multitudinaria que culminará con la activación de un reloj con la cuenta atrás de los 100 días, a la vez que varios edificios icónicos de la ciudad se iluminaran de amarillo en honor al color tradicional del Tour.

La primera etapa consistirá en una carrera contrarreloj por equipos de 19 kilómetros, con inicio en el Parque del Fórum y un final en el Estadio Olímpico de Montjuïc. La segunda etapa será el 5 de julio y saldrá desde Tarragona para culminar con otra subida a la montaña mágica de Barcelona. Al día siguiente, la tercera etapa conectará Granollers con Les Angles, cruzando la frontera entre Catalunya y Francia. La presentación de los equipos será el 2 de julio en el Recinte Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família.

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