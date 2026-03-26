FÚTBOL
The Killers actuarán antes de la final de la Champions
La banda estadounidense The Killers será la encargada de abrir el espectáculo inaugural de la final de la Champions, el próximo 30 de mayo, en el Puskás Aréna en Budapest (Hungría).
Para anunciar este 'show', The Killers protagonizan un cortometraje titulado The race begins ('la carrera comienza', en español) junto con el exfutbolista inglés David Beckham y narra el camino hacia la final de la Liga de Campeones.
"Cuando nos lo propusieron (...) aceptamos sin dudarlo. Hay escenarios que hablan por sí solos. Es un honor celebrar a estos equipos y jugadores increíbles en lo que será sin duda un partido épico", declaró el grupo en el comunicado.
Por su parte, el codirector general de UC3, Guy Laurent, apuntó que "The Killers es una banda emblemática cuya energía creará el ambiente perfecto en Budapest" en una edición que "promete ser una de las más espectaculares" para una de las citas que "se han convertido en un auténtico hito del entretenimiento mundial".
El legendario cuarteto de canciones como Mr. Brightside, Human, Somebody told me o When you were young cuenta con más de 35 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y están trabajando en su octavo disco de estudio.
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