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Samu López, entrenador de Carlos Alcaraz: "El descanso es la clave de la rutina para rendir al máximo nivel"

El entrenador del murciano habló en 'Open Court Podcast' sobre el día a día de su pupilo

Carlos Alcaraz y Samu López, junto al trofeo de Queen's.

Carlos Alcaraz y Samu López, junto al trofeo de Queen's. / X

Iker Kind

Barcelona
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La fórmula del éxito de Carlos Alcaraz pasa por la disciplina y el entrenamiento duro. Sin duda, el número uno del mundo también lo es por todo lo que trabaja a diario, y sobre todo lo exhibe en los Grand Slams: cuando el físico es necesario para aguantar dos semanas jugando partidos a cinco sets. Samu López, su entrenador, dio detalles sobre la rutina del murciano.

El técnico alicantino explicó que el día más duro de entrenamiento para Alcaraz es de entrenar tres horas y casi dos de fisico. Sin embargo, no se sigue una rutina establecida, sino que esta se va adaptando a las necesidades del calendario. Durante los torneos, es evidente que se baja la intensidad o incluso no se llega a trabajar para priorizar el descanso.

No solo es importante el físico, sino la mentalidad. La gran diferencia entre los tenistas 'top' y los demás es este aspecto. Uno de los ejemplos claros es el de Valentin Vacherot, un tenista de nivel Challenger hace unos meses, que alcanzó de manera sorprendente la final del Masters 1000 de Shanghai. Desde entonces, no ha dejado de ganar partidos a nivel ATP y ya es número 25 del mundo.

A veces no es cuestión de nivel, es cuestión de cabeza. "No les da miedo nada y se ven ganadores por encima de cualquier rival", comentaba Samu López sobre este tipo de jugadores. Carlos Alcaraz ha mejorado mucho esta faceta y la final de Roland Garros del año pasado fue clave, cuando salvó hasta tres bolas de campeonato para Jannik Sinner.

Por último, Samu López habla del "descanso" como prioritario para que el tenista rinda a su máximo nivel. La vida del tenista implica muchos viajes, cambios de hora, partidos que no empiezan a la hora estipulada y adaptaciones de comidas. Es por eso que reposar bien el cuerpo es fundamental para estar siempre listo, activo para cualquier batalla en la pista.

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El próximo torneo de Carlos Alcaraz será el Masters 1000 de Montecarlo. Antes de él, el murciano tendrá dos semanas en las que deberá tener unos días de descanso y luego adaptarse a las condiciones de tierra batida. El español se instalará de manera permanente en Europa hasta pasada la gira de hierba, algo que también agradecerá su cuerpo.

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