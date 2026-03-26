El PSG no tiene rival en Francia: otro partido aplazado para llegar con descanso a la Champions

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha vuelto a salirse con la suya. Los vigentes campeones de la Champions volverán a gozar de otra ventaja competitiva cuando se enfrenten al Liverpool en los cuartos de final de la máxima competición europea. Así lo ha determinado la propia Liga de Fútbol Profesional en Francia, aprobando por unanimidad la decisión de aplazar su partido frente al Lens, previamente programado para el 11 de abril. El encuentro iba a disputarse entre la ida y la vuelta de la eliminatoria frente al conjunto de Arne Slot, pero finalmente los parisinos tendrán más tiempo tras el parón internacional para prepararse y descansar.

A pesar de que el Lens no concediera su voluntad a cambiar de fecha, la LFP "tuvo la última palabra", según informa L'Équipe. La normativa de la liga favorecía en todo momento la propuesta del PSG, que en el pasado ya recurrió a ella para aumentar su periodo de preparación para un partido de Champions. El artículo 22 del reglamento de la LFP efectivamente otorga la facultad de "establecer el calendario general de la competición y el calendario de partidos (...) y de realizar cualquier modificación a los mismos durante la temporada". A la competición de fútbol francesa también le beneficia que su equipo llegue lejos en Europa para obtener más puntos de cara al coeficiente del ranking UEFA, lo que permitiría a más equipos clasificar a Champions, Europa o Conference League.

Falta de equidad

A pesar de las ventajas futuribles, el Lens tenía más que razones suficientes para oponerse a la propuesta del PSG. El conjunto dirigido por Pierre Sage es segundo en liga a un solo punto de los líderes, con un partido menos porque estos ya aplazaron su duelo contra el Nantes de cara a la eliminatoria contra el Chelsea, que terminaron ganando por 8-2. Joseph Oughourlian, presidente del Lens, se manifestó en contra al aplazamiento, alegando que existía una "falta de equidad" entre los clubes de la Ligue 1. Si lo desea, todavía podría recurrir ante la comisión de conciliación del CNOSF (Comité Nacional Olímpico y Deportivo de Francia).

No es ni la primera ni la segunda vez que ocurre, pues también se aplazó el partido contra el Nantes de la temporada pasada para que el equipo tuviera más descanso entre los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Champions League, donde se enfrentaron al Aston Villa. El PSG terminó ganando esa eliminatoria y, eventualmente, se coronó campeón de Europa.

Noticias relacionadas

Además del PSG, también se ha concedido el aplazamiento al Estrasburgo para su encuentro contra el Brest, inicialmente previsto para el 12 de abril, entre sus dos partidos de cuartos de final de la Conference League contra el Mainz el 9 y el 16 de abril. El PSG pasará a disputar su partido contra el Lens el 9 de mayo, mientras que Estrasburgo y Brest lo harán el 16 de mayo.