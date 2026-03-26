Kylian Mbappé telefoneó a Florentino Pérez para informarle de su negativa a ser tratado por los servicios médicos del Real Madrid

El escándalo de los problemas de la plantilla del Real Madrid con los servicios médicos del club sigue descubriendo nuevos capítulos. Después de que se conociera que el Real Madrid había explorado la rodilla equivocada de Kylian Mbappé durante su proceso de recuperación, el jugador francés se refirió a este asunto en la rueda de prensa que ofreció en Estados Unidos con Francia antes del partido que le medirá hoy jueves a Brasil.

Camavinga, otra resonancia fallida

Preguntado sobre toda la polémica que ha rodeado a la lesión de su rodilla y la gestión de la recuperación de la misma por parte de los servicios médicos del Real Madrid, Kylian fue claro: "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid. Estamos en un momento importante de la temporada, quería que el equipo ganara partidos. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba allí, todos pensaban que yo era la única solución del club, y no era así". Y prosiguió apuntando que "nunca he sido un hombre ni un jugador que se arrepienta de nada. Me centro en el presente y en el futuro cercano. Me alegra sentirme bien de ambas rodillas. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy contento de estar aquí, en forma y con buena salud".

Sin embargo, lejos de calmarse la situación, el diario francés L'Equipe informó horas después que el error se había repetido con otro jugador de la plantilla. En este caso habria sido Eduardo Camavinga la víctima de otra equivocación a la hora de explorar su tobillo lesionado. El centrocampista se hizo daño en el partido ante el Athletic en el tobillo de la pierna derecha, el día 3 de diciembre en Bilbao. Camavinga marcó gol ese día, pero tras una dura entrada de un rival se marchó con un esguince. Dos días más tarde volvió a entrenar con sus compañeros sorprendentemente para entrar en la convocatoria ante el Celta. Sin embargo, aunque estuvo en el banquillo no jugó y ahora L'Équipe revela que los servicios médicos del Madrid le dieron el visto bueno para entrenarse tras equivocarse de tobillo en la resonancia magnética. Tras varios días después de volver al ritmo de competición se terminó lesionando y no pudo jugar en los siguientes tres encuentros.

Con todas estas informaciones se ha enrarecido aún más un ambiente que no es el más saludable desde hace meses. Hace muco tiempo que los futbolistas de la primera plantilla blanca han perdido la confianza en los servicios médidos del club blanco y buscan tratarse fuera del Real Madrid. Según adelantaba L'Equipe, el Real Madrid consulta sistemáticamente con el médico de Los Angeles Lakers para comparar su diagnóstico inicial y establecer un protocolo de tratamiento conjunto.

Llamada de Mbappé a Florentino

El diario francés revelaba que a principios de marzo Kylian Mbappé llamó personalmente a Florentino Pérez para informarle que no quería volver a ser tratado por los médicos del Real Madrid, y que se marchaba a Francia a buscar una segunda opinión médica. El fútbolista consultó el 2 de marzo al médico francés Bertrand Sonnery-Cottet, quien le confirmó que llevaba jugando lesionado dos meses y medio, además de establecer un diagnóstico preciso de su lesión. El capitán francés lo confirmó el lunes: «Sentí mucha frustración, enfado y preocupación en un momento dado porque no sabía qué me pasaba… Mucha gente me ofreció un diagnóstico, y hasta hace poco no tenía ninguno. Lo recibí en una fecha muy concreta que no puedo revelar ahora… No superé este periodo de la mejor manera; no era el jugador más feliz del mundo».

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Actualmente Mbappé se ha puesto en manos de Christophe Baudot, a quien conocía de su etapa en el París Saint-Germain. En Francia aseguran que Baudot determinó el protocolo de tratamiento final de recuperación. El asunto se va enredando cada vez más y ni el entorno del futbolista francés, de donde salieron las primeras informaciones que confirmaron los errores de los servicios médicos del Real Madrid al explorar la rodilla equivocada del jugador, ni el club blanco han querido pronunciarse públicamente a propósito de todas estas informaciones.