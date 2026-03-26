El FC Barcelona anuncia que supera los 150.000 socios

La junta directiva del FC Barcelona se ha reunido por primera vez después de las elecciones presidenciales del pasado 15 de marzo. Sin Joan Laporta, presidente electo, ni los directivos que le acompañaron en la campaña electoral, quienes no tomarán posesión oficial de sus cargos hasta el 1 de julio, la sesión ha estado liderada por Rafael Yuste, presidente en funciones.

Ha contado con la participación de todos los miembros de la junta directiva actual: Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol. No estaba presente Laporta pero si su secretaria personal desde hace muchos años, Manana Giorgadze, una extensión del mismo mandatario.

Según el comunicado emitido por el club, durante la reunión se han abordado temas como "la elaboración del presupuesto para la nueva temporada y el cierre de la actual, la planificación de la pretemporada del primer equipo de fútbol masculino, la situación de las diferentes secciones y el estado de los acuerdos de patrocinio que se están negociando".

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La junta ha recibido la información de que la masa social del club supera en la actualidad los 150.000 socios, en concreto 150.077. "Un indicador muy positivo de la vitalidad del club, del compromiso de su base social y de la confianza que genera el proyecto entre la afición", según reza la nota de la entidad.