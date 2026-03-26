No me extraña nada que Messi esté (muy) cabreado con Laporta

Ya está. Has ganado. Leo Messi, como muchos pensábamos, ha tenido un comportamiento inmaculado, entre otras razones porque él sí se sabe patrimonio del FCBarcelona, si se sabe querido por todos los barcelonistas. Tú, mira, arrasaste, pero algún contestatario tuviste en las urnas, sí. Varios miles.

¿Qué necesidad tenías, ya victorioso, presidente sin trono, pero con palco y, por descontado, con mando en plaza, en despreciar todo lo que ha sido Leo Messi como futbolista? ¿Tan necesario era que, por darle otro bofetón, tú, que le hiciste llorar a lágrima viva, salieses en la tele diciendo que la gente no tiene ni idea de fútbol y que el bueno, el mejor futbolista de todos los tiempos, ha sido Johan Cruyff? ¿En serio piensas semejante barbaridad, no ya porque exista Leo Messi, que no me extraña que te quiera tan poco y te admire menos, sino porque existieron ‘O Rei’ Pelé, Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano, no sé, Cristiano Ronaldo, tal vez, por citar solo cinco mejores que el ‘Profeta del Gol’?

Deberías tener suficiente con el aplastante triunfo que, como muy bien vociferó Enric Masip en plena noche electoral, "fa ràbia, oi? Oi que fa ràbia? Fa ràbia, eh, noi!” O deberías tener suficiente con cualquiera de los párrafos que nos han dedicado algunos de tus periodistas favoritos, por ejemplo, este, mira, este.

“(…)Son los mismos que dicen que Laporta ha tenido la suerte de que la pelota entre. Digo yo que no será suerte. Tras acertar en su primera etapa en el palco con Frank Rijkaard y Pep Guardiola en el banquillo. Lo ha vuelto a hacer ahora con Flick. Como también lo ha hecho en los despachos. Lo hizo con Txiki Begiristain en su primera etapa y lo ha vuelto a hacer ahora con Deco. Pero es que son los mismos que no han dejado de criticar las obras del Spotify Camp Nou, sabiendo que la junta directiva fue valiente iniciando la remodelación en tiempo de crisis. Son los que saben que era necesario hacer un estadio nuevo para multiplicar los ingresos y poder seguir compitiendo con los grandes de Europa”.

Messi, en su despedida del Barça en 2021. / VALENTI ENRICH

Tras ganar, tras arrasar, tras llevar a votar, en procesión, a los futbolistas, que son del Barça, no tuyos, los perdedores hemos tenido que leer, de uno de tus exvicepresidentes (no sé si el preferido, la verdad) que “una cosa es la crítica, que es sana y necesaria, y otra muy distinta es instalarse en la sospecha desde el minuto uno. Una cosa es ejercer oposición y otra convertir el resultado en un debate interminable. El socio ya ha evaluado gestión, legado, proyecto y credibilidad. Ya ha comparado. Ya ha dudado. Y ya ha decidido. Pretender reabrir ese debate al día siguiente no es espíritu crítico. Es, simplemente, no haber aceptado el resultado”.

Lo que no es espíritu crítico es decir que Johan Cruyff fue mejor futbolista que Leo Messi. Como tampoco es haber aceptado el resultado que ‘La Pulga’ se te cuele en tu estadio, porque ese Spotify Camp Nou parece tuyo, y, como réplica, le digas que ha habido uno mejor que él. No, no ha habido otro mejor que Leo Messi, aunque lo diga el presidente que arrasó en las elecciones, el presidente que mandará, como poco, los próximos cinco años.

Ahora toca decir la barbaridad de que Johan Cruyff fue mejor futbolista que Leo Messi, pero ya llegará el día, ya, que Joan Laporta diga que el mejor de la historia fue 'La Pulga'. Cuando se acerque su regreso, tal vez, su homenaje, quién sabe.

Pudiste haber dicho, como siempre, lo que te hubiese dado la gana sobre Johan Cruyff y, con toda seguridad, hubieses acertado, pero lo que dijiste, lo dijiste para dañar a Leo Messi. Y, además, no es verdad. El mundo entero, no medio mundo, no, el mundo entero, sabe que Leo Messi fue (es) infinitamente mejor futbolista, de aquí a Lima, que Johan Cruyff.

Noticias relacionadas

Pero, bueno, ya habrá un día en que tocará decir que el mejor de la historia fue Leo Messi. Tal vez cuando se acerque el día de su homenaje o regreso. Y, entonces, tanto el periodista amigo como el exvicepresidente huido, te darán la razón. Para eso están, para eso los tienes.