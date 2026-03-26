El Espanyol se derrumba y ya mira hacia abajo: sin defensa, negado en casa y maltratado por los árbitros

Llegó a ocupar puestos de Champions y acabó la primera vuelta quinto, feliz en la zona europea y con todos los pericos ilusionados. Manolo González advirtió de que podría llegar un bajón, pero la realidad ha superado el temor. El Espanyol encadena 12 jornadas sin vencer, 4 puntos de los últimos 36 y ya ha caído a la undécima plaza con tres salidas complicadas en el horizonte: Betis, Barça y Rayo.

El derrumbe recuerda al equipo de Ernesto Valverde de la temporada 2007-08, que acabó cuarto la primera vuelta y finalizó el 12º con solo 12 puntos en la segunda parte del campeonato. Aquel bloque de Kameni, Jarque, Riera, Tamudo y Luis García, terminó a seis puntos del descenso, algo que quizá firmaría el equipo actual, que ya mira hacia abajo lastrado por varios factores que ha marcado su caída.

La fragilidad defensiva: 13 partidos sin portería a cero Uno de los motivos que catapultó al Espanyol en el comienzo de Liga fue su excelente solvencia defensiva. Todo se ha venido abajo desde enero. El cuadro de Manolo sumó siete porterías a cero en la primera vuelta con Dmitrovic como gran baluarte bajo palos pese a la marcha de Joan Garcia. Los blanquiazules recibieron 20 goles en 19 partidos (los mismos que el Barça), un registro que ya han empeorado en la segunda, con 24 encajados en 10 encuentros y ni una sola portería a cero. El Villarreal y el Atlético le marcaron cuatro, el Valencia le endosó tres y clubs de la zona baja, como Girona, Alavés, Elche, Oviedo, Mallorca y Getafe le metieron dos.

Omar El Hilali, señalado en varios goles recibidos por el Espanyol, trata de impedir el avance de Satriano ante el Getafe. / RCDE

Atasco en Cornellà: cuatro meses sin ganar en casa El inicio apoteósico de Liga con la victoria en el RCDE Stadium ante el Atlético sellada con una remontada y el gol de Pere Milla en el tramo final tuvo continuidad con otros éxitos en casa contra Osasuna y Mallorca. Daba gusto ver al bloque de Manolo, un ejemplo de intensidad, energía y acierto. El equipo sumó 4 victorias como local en las 10 primeras jornadas. No ha logrado ninguna en las 10 últimas. Saldó la primera vuelta con 19 puntos de 30 en Cornellà, ahora suma 2 de 15. La última victoria ante la afición llegó el 7 de diciembre ante el Rayo. Han pasado ya cerca de cuatro meses y hasta el 26 de abril, en un duelo que se antoja decisivo contra el Levante, no habrá otra oportunidad para romper el maleficio.

Los jugadores del Espanyol celebran la última victoria en casa ante el Rayo, el pasado 7 de diciembre. / Javier Borrego / AFP7

El agravio arbitral: en caso de duda siempre perjudicados Puede sonar a excusa, pero es obvio que uno de los factores que han lastrado al Espanyol son los pésimos arbitrajes que ha sufrido. Muchos tropiezos llegaron por errores propios, sobre todo en acciones mal defendidas, pero también influyeron los colegiados, empezando por dos penaltis muy dudosos contra el Girona (0-2) en el inicio de la mala racha. Luego llegaría el robo en Mestalla (3-2), con un gol local precedido de una clarísima falta previa reconocida por el Comité Técnico de Árbitros, organismo que también dio la razón a los pericos en el descalabro en Mallorca (2-1) propiciado por otro tanto ilegal con falta de Samú Costa sobre Urko. La última derrota en casa con un penalti no concedido por manos y dos goles anulados por fuera de juegos milimétricos también enervaron a un club que ha llegado a consignar hasta 15 errores arbitrales en contra desde que se inició el año.

Díaz de Mera anula un gol al Espanyol durante el último partido disputado ante el Getafe. / Toni Albir / EFE

El bajón de algunos referentes en una plantilla sin refuerzos Con Ngonge como único fichaje en el mercado de invierno, el Espanyol encaró la segunda vuelta con la convicción de que podría mantener el buen nivel de la primera, pero el equipo se ha ido viniendo abajo poco a poco. La estrategia también ha dejado de dar sus magníficos frutos y todo lo que antes iba de cara se ha girado en contra. Dmitrovic sigue a un nivel notable, poco se le puede reprochar al meta. Atrás, en cambio, el líder Cabrera ha bajado su nota, mientras Omar El Hilali suele aparecer en demasiados goles por sus clásicos despistes. Romero, el mejor perico del curso, brilla más en ataque que atrás, mientras el centro del campo, en el que brilló Expósito, ha perdido clarividencia. Manolo va probando fórmulas pero la victoria no llega. Arriba, Pere Milla se ha apagado y Kike García ha avanzado a Roberto. El bagaje ofensivo, de todos modos, es correcto. Los disgustos se centran en la retaguardia, mientras la confianza de la cúpula en el técnico se mantiene intacta.