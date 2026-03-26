La Copa de la Reina mira al futuro

La igualdad competitiva se ha convertido en la seña de identidad de la Copa. Cinco campeones distintos en las últimas cinco ediciones han dibujado un escenario imprevisible en el que cualquier equipo puede levantar el título. Una Copa sin jerarquías, donde cada partido es una final y cada detalle puede cambiar el rumbo de la competición. El nivel de los posibles cruces de cuartos ya prevén un nivel altísimo para dilucidar si el Hozono Global Jairis revalidará el sorpresivo título conseguido en 2025 o si alguna de las potentes candidaturas como Casademont Zaragoza, Basquet Girona, Valéncia Basket o Perfumerías Avenida, finalista el año pasado, puede acabar levantando el trofeo.

Pero si algo define ya a este evento, organizado por la FEB, es que va mucho más allá de la competición

Dentro y fuera de la pista

Endesa vuelve a convertir la experiencia en un espectáculo paralelo al juego. La Fan Zone de la Anella Mediterrània será el corazón de la actividad, con concursos, retos, encuentros con jugadoras…Además, habrá actuaciones musicales: La última copa, ganadores de la primera edición del concurso de talento emergente Endesa Play, actuarán la noche del sábado en la Fan Zone y también el domingo, ya en el pabellón, durante la finalísima del domingo… ganadores del concurso de talento emergente Endesa Play.

El público apuya el baloncesto femenino / ALBERTO NEVADO

El movimiento Basket Lover vuelve a ser el hilo conductor de esa comunidad que trasciende colores. Porque la Copa de la Reina es, sobre todo, un punto de encuentro: de aficiones, de generaciones y de formas de entender el baloncesto. Todo ello se podrá vivir precisamente en la marcha de las aficiones, uno de los puntos más coloridos de la agenda del fin de semana. El sábado por la mañana a las 13 horas en la Fan Zone la comunidad del baloncesto se reunirá en el encuentro más colorido y festivo, con las aficiones de todos los equipos festejando juntas su pasión por el deporte.

La Minicopa: donde empieza todo

En paralelose jugará otra historia igual de importante. La Minicopa LF Endesa reunirá en Tarragona a 16 equipos de cantera, vinculados a clubes de la élite, en un torneo que discurre al mismo ritmo que la Copa absoluta. Será allí donde se empiece a escribir el futuro del baloncesto femenino español. Un formato con fase de grupos y eliminatorias que culminará con la gran final sobre el mismo escenario que las profesionales: el Palau d’Esports.

Porque la Minicopa no es solo un torneo. Es un escaparate.

Uno donde ya han brillado nombres que después han dado el salto. Y donde se repite una idea que atraviesa todo el evento: el baloncesto como camino.

Un palmarés que marca tendencia

En los últimos años, la Minicopa LF Endesa ha reflejado también la evolución de la cantera en España:

2025: Valencia Basket

2024: Movistar Estudiantes

2023: Spar Gran Canaria

2022: Movistar Estudiantes

2020: Valencia Basket

2019 y 2018: Snatt’s Sant Adrià

2017: Mann Filter Zaragoza

(La edición de 2021 no se disputó por la pandemia).

Un listado que evidencia la alternancia de proyectos y el crecimiento competitivo del baloncesto base, en línea con lo que ocurre en la Copa absoluta.

La alegría de la victoria / ALBERTO NEVADO

Un mismo torneo, dos tiempos

Así, Tarragona acogerá dos competiciones que en realidad son una sola historia contada en dos tiempos: el presente y el futuro. En una pista, las mejores jugadoras del país lucharán por un título sin dueñas. En otra, niñas que sueñan con llegar ahí algún día darán sus primeros pasos en el mismo escenario.

Cuatro días, una ciudad y una misma idea: Que el baloncesto femenino español no deja de crecer. Y que su techo, probablemente, aún está por descubrir.

CALENDARIOMINICOPA page 0001 / Redacción

Accede desde aquí al pdf para verlo mejor

II Premios Basket Girlz

El abandono prematuro de la práctica del baloncesto afecta a 4 de cada 5 adolescentes, según un estudio de la psicóloga deportiva Mar Rovira y que dio origen en el año 2021 al proyecto Basket Girlz, que liderado por Endesa y con la colaboración de la FEB y del CSD, está enfocado a encontrar las causas y posibles soluciones a esta problemática.

Precisamente para premiar proyectos que reviertan esta situación, en 2024 se crearon los premios Basket Girlz. Su segunda edición busca hasta el 14 de abril más iniciativas que pongan el foco en que las chicas que empiezan a jugar al baloncesto siendo niñas sigan haciéndolo al convertirse en adultas y puedan seguir así sumando a su vida a lo largo de los años los enormes beneficios físicos, mentales y sociales que se consiguen gracias al deporte.