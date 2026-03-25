Polonia se aferra a Lewandowski para clasificarse para su tercer Mundial consecutivo

Polonia está a dos victorias de clasificarse para el décimo Mundial de su historia, el tercero para Robert Lewandowski. El delantero azulgrana no llega en el mejor momento de la temporada, pero estará obligado a ponerse el equipo a la espalda en otra repesca como ya lo hizo en 2022. A pesar de marcar un doblete frente al Newcastle (7-2), solamente suma tres goles en sus últimos nueve partidos, siendo el máximo goleador histórico de su selección con 88 tantos en 163 apariciones. El combinado dirigido por Jan Urban necesitará la mejor versión de su mayor leyenda para vencer a Albania en la semifinal de la repesca al Mundial de este jueves (20.45h), y una hipotética final frente a Suecia o Ucrania el próximo martes.

Robert Lewandowski durante un partido frente a Países Bajos, 2026. / MAURICE VAN STEEN / EFE

La selección polaca llega con confianza al cara o cruz del repechaje, después de superar una fase de clasificación en la que fue su propio enemigo. A pesar de no ser favorita para hacerse con la primera plaza del grupo, le empató los dos partidos a Países Bajos, pero una derrota contra Finlandia envuelta de controversia le costó el pase directo. Tres puntos y una diferencia de goles abismal en la tabla final separaron a los de Koeman con la selección de Lewandowski, quien fue protagonista de la polémica más grave de la selección polaca en los últimos años. Tras ganar sus dos primeros partidos de clasificación frente a Lituania (1-0) y Malta (2-0) en marzo del año pasado, el entrenador Michał Probierz decidió quitarle la capitanía a su delantero estrella para dársela a Piotr Zielinski.

Héroe y villano

Lewandowski se había borrado de un amistoso contra Moldavia en junio argumentando que estaba cansado después de una larga temporada con el Barça, y el seleccionador le castigó, informando a su jugador de que se había quedado sin brazalete tras 11 años como capitán a través de una breve llamada nocturna cuando el jugador azulgrana acababa de poner los niños a la cama. El castigo también fue anunciado a los pocos minutos en la web oficial de la selección, lo que enfadó todavía más a la estrella polaca. Molesto por la decisión y la manera en que se le había comunicado, el ariete decidió abandonar la convocatoria a dos días para el partido contra Finlandia. Tras la derrota, Probierz dimitió "por el bien del equipo".

Michal Probierz con Robert Lewandowski en una rueda de prensa, 2024. / Leszek Szymanski / EFE

Ya con Jan Urban al mando y Lewandowski ejerciendo de nuevo como capitán, Polonia aseguró la segunda plaza y un lugar en la repesca. Lewandowski fue capital con 4 goles y 3 asistencias en los 7 partidos que jugó, coincidiendo la única derrota con su ausencia. Ahora se encuentra a tan solo dos goles de igualar a Messi como el tercer máximo goleador histórico de las eliminatorias mundiales (en todas las confederaciones), pues solo Cristiano Ronaldo (41) ha marcado más. Sin embargo, el dos veces ganador de la bota de oro preferiría llegar al mundial aunque no volviera a ver puerta. De vencer a Albania como local, se enfrentaría al ganador del partido entre Suecia y Ucrania a domicilio para un hueco en el grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Sin Szczęsny

Quien no estará en la decisiva eliminatoria para acompañar a su viejo amigo en su último baile es Wojciech Szczęsny, el portero con el que Lewandowksi comparte vestuario en el Barça desde el verano de 2024. El guardameta colgó los guantes en la Juventus en agosto de ese año, antes de regresar a los terrenos de juego para cubrir la baja de Ter Stegen en octubre, pero no volvió con la selección. Aunque Polonia cuenta con varios relevos de gran nivel, ninguno es experto en tandas de penaltis y partidos de alta presión como Szczęsny. Además, llega sin su mejor portero a la cita con Albania, pues Łukasz Skorupski se lesionó hace una semana jugando para el Bologna. En lo últimos dos partidos han cubierto los palos Kamil Grabara y Bartlomiej Dragowski.

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Wojciech Szczesny contra Francia en el Mundial de 2022. / Abedin Taherkenareh / EFE

Sin la protección de Szczęsny deberá liderar Lewandowski a su país, que ya se vio en la misma situación en 2022 y también se aferró a él para lograr la clasificación para el Mundial in extremis. Si en 2018 fue un camino plácido hacia Rusia como líder de grupo impulsado por los 16 goles de 'Lewangoalski' (récord histórico junto a Haaland), el billete para Qatar requirió algo más de sudor y esfuerzo tras quedar segundos en su grupo por detrás de Inglaterra. De manera muy similar a los acontecimientos recientes, el seleccionador Paulo Sousa traicionó el equipo en diciembre para irse al Flamengo, y tuvieron que contratar a Czesław Michniewicz a contrarreloj. Polonia debía enfrentarse a Rusia en semis, pero fue descalificada por la invasión a Ucrania y en la gran final derrotaron a la Suecia de Zlatan Ibrahimović con goles de Lewandowski y Zieliński, su potencial rival si superan a Albania este jueves.