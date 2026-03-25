Por qué mete Mbappé esa puñalada trapera al Real Madrid

Hablas con los que más saben del Real Madrid, con los que más, incluso con los que hablan con el mismísimo Real Madrid, que tiene voz, al margen de tener una TV tremendamente dañina y todos, todos, te dicen que aquí hay gato encerrado. La frase más común cuando hablas con los que hablan con la Casa Blanca, es “nos están contando una trola, pero no sabemos por qué ni con qué intención”.

Kyllian Mbappé se lesiona, más o menos, los últimos días de diciembre, concretamente el 30. Bueno, se lesiona o le detectan la lesión (de verdad) ese día, en pleno entrenamiento navideño. Le hacen pruebas y más pruebas y, tres meses después, ¡tres meses después!, nos enteramos de este show, de este escándalo, de este ridículo, de semejante vergüenza, con el mejor futbolista del mundo, con el fichaje soñado, con el jugador que vale 200 millones.

No, hombre, no, esto tiene truco. Y, encima, la noticia, el escándalo, lo fomenta el propio Mbappé en Francia, con un amiguito. No, hombre, no, es normal que haya gato encerrado. Han tolerado todos tus caprichos, te han esperado durante siete u ocho interminables años, te han convertido en el nuevo Alfredo Di Stéfano, pusieron Madrid patas arriba en tu presentación, te han pagado todo lo que pediste, eres el líder, han puesto el club a tu disposición, te dejan jugar cuando quieres, te has ido a París con tu nueva novia…¿a qué viene esta puñalada? ¿por qué has decidido ridiculizar al Real Madrid?

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid. / AFP

Los hay, y no son pocos, que en Madrid piensan que Mbappé siempre ha ido a la suya, claro, como Vinicius Júnior, con la protección de Florentino Pérez, siempre amante de los galácticos. Ahora los hay que creen que Mbappé ya solo piensa en el Mundial y, encima, está celoso de ‘Vini’, de lo bien que está rindiendo Brahim en su posición, del resurgir de un Real Madrid sin el francés en un estadio que le pitó, el sábado, cuando no corría para recuperar balones.

Mbappé, al habla

Una cosa está clara, si Mbappé no lo cuenta, nadie se entera. El caso es que Mbappé tenía molestias en la rodilla izquierda y uno de los médicos del Real Madrid le envió la radiografía equivocada, es decir, la foto de la rodilla sana, la derecha, a un megaespecialista, que, sin ver al futbolista, viendo solo la foto de la rodilla (sana) dijo que no tenía nada. “Nada, no hay nada serio, algo de descanso y ¡a jugar!”

Y, de pronto, el Real Madrid descubre que Mbappé, donde no tenía nada, tiene un esguince de rodilla. En horas. No puede ser. En efecto, el especialista que dijo que no tenía nada vio la rodilla sana, la que le envió el Real Madrid. No tiene demasiado sentido, la verdad, y menos tratándose de la joya de la corona. Pero lo que aún tiene menos sentido es que Mbappé haya incendiado al madridismo, haya ridiculizado al Real Madrid y, ahora, este vivito y coleando en Boston (EEUU), donde mañana se enfrentará a Vinicius Jr.

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PD: Acaban de anunciar que Kyllian Mbappé hablará a las 20.39 horas. Preparense para escuchar los mayores elogios del Real Madrid y de sus médicos. Fijo. Le va a disparar al pianista, no lo duden.