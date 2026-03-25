Un Evenepoel enorme juega al ataque, pero se cae en la meta de la Volta

Remco Evenepoel miraba el codo que sangraba, más dolor que rabia. “Ni él sabe cómo se ha caído”, repetía Patxi Vila, director del equipo Red Bull, en Vila-seca. ¿Un pequeño socavón? El toro rojo de la Volta es un belga con alas, que sólo busca liarla, que está en una forma envidiable, que ataca a 28 kilómetros de la meta, que se cabrea con Jonas Vingegaard porque no le da un relevo cuando se engancha a su rueda con pegamento. Y es el que se va al suelo a menos de medio kilómetro de la llegada. ¿La rotonda la tomo por la derecha que es donde está marcado el recorrido? ¿Me voy por la izquierda y corto a Vingegaard? Ante la duda Evenepoel se va al suelo y pone el peor final para una película que podría imaginar el guionista más perverso.

Vingegaard levantó el pie. “No quise aprovecharme de la caída de Remco porque espero la montaña”. Fue, lo suyo, una acción de defensa más que de ataque. Vio que Evenepoel arrancaba como un loco a 28 kilómetros de Vila-seca y se colocó a su rueda, mientras el ciclista belga, que suele ser muy expresivo siempre, todos lo conocen y tampoco se lo tienen en cuenta, levantaba el brazo exigiendo ayuda de Jonas. Aquí, o en el Tour, da lo mismo, todos hacen su carrera. Recuérdese el cabreo de Evenepoel hace dos años en la etapa de gravel del Tour cuando protestó porque Tadej Pogacar tampoco lo ayudaba en una fuga de astros que no fraguó.

Evenepoel, con las heridas, en la meta de Vila-seca. / LA VOLTA

Por detrás la persecución fue atroz. Eran dos motos contra más de un centenar de bicicletas. Por muchos relevos no los pillaban y Evenepoel, con Vingegaard a rueda, habría llegado y seguramente ganado la etapa, porque el danés no es de los que roban el triunfo después de aprovecharse del trabajo del rival.

Vila-seca acogió a los ciclistas con tiempo de verano y carreteras que distaban mucho de clasificarse como una ruta llana, aunque el esprint estaba anunciado siempre y cuando, como ocurrió, Evenepoel no entrase en modo de locura. ¡Bendita locura! Con él en acción no hay carrera aburrida. Es distinto a Pogacar pero ambos tienen un hambre felino, que se comerían al pelotón y al mundo, caníbales como el Eddy Merckx que suele admirar y lanzar mejores piropos a Wout van Aert que a Evenepoel pese a ser todos flamencos y súbditos belgas.

Dorian Godon se impone en la tercera etapa tras la caída de Evenepoel. / LA VOLTA

Venció el francés Dorian Godon, el mismo que ganó en Sant Feliu de Guíxols, aunque el esprint, al menos para el espectador, estaba en fase de depresión por el accidente de Evenepoel con su cara de romper todo lo que se le pusiera en medio, pero tratando de mantener los nervios mientras dejaba que el médico de la Volta mirase su codo por si tenía algo más grave que un rasguño, la chapa y pintura como acostumbran a decir los corredores profesionales.

El perfil de la cuarta etapa si no se modifica por el mal tiempo. / LA VOLTA

No hubo cambio de líder -sigue Godon al frente de la clasificación- porque Evenepoel se fue al suelo. El ciclista francés dijo el lunes en broma que iba a mantener el jersey verdiblanco hasta Barcelona. Ya lleva dos etapas paseando la prenda y este jueves hasta podría acabar de líder. Y no es que el cronista se haya contagiado de la locura de Evenepoel sino porque la previsión del tiempo en Vallter es más mala que el supuesto guionista que preparó el final de Vila-seca.

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La organización está preocupada porque la sensación térmica en la cumbre es de un frío que pela con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento. Si no cambia el tiempo en la montaña, siempre hay que cruzar los dedos, no sería extraño que se repitiese la situación de 2018 cuando el belga Thomas de Gendt, ya retirado, se llevó la victoria después de anularse el ascenso a Vallter por el mal tiempo.