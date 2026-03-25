Entradas del España-Egipto en Cornellá: precios y donde comprar

El segundo compromiso de 2026 para la Selección española ya tiene fecha y escenario. El combinado nacional se medirá a Egipto el próximo martes 31 de marzo, a partir de las 21:00 horas, en el RCDE Stadium. El equipo dirigido por Luis de la Fuente disputará así el segundo encuentro de esta concentración ante su afición, en un recinto que volverá a acoger un partido de la selección absoluta.

El estadio del Espanyol será el encargado de cerrar el mes de marzo con fútbol internacional, en una cita que permitirá a los aficionados ver de cerca al conjunto nacional en un nuevo test preparatorio. En cuanto a la venta de entradas, los socios del club catalán podrán adquirir sus localidades desde este miércoles 25 de marzo a las 17:00 horas. Por su parte, el público general tendrá acceso a la compra a partir del jueves 26 de marzo, también desde las 17:00 horas.

Precio de las entradas

Las entradas para el encuentro presentan una amplia horquilla de precios en función de la ubicación en el estadio. Las localidades más económicas parten desde los 15 euros en el gol superior, mientras que las zonas de gol inferior y algunas áreas de tribuna se sitúan entre los 25 y 45 euros.

Por su parte, las zonas más exclusivas elevan notablemente su coste: el Executive Club alcanza los 200 euros, mientras que las áreas corporativas oscilan entre los 120 y 150 euros. En la tribuna presidencial, los precios varían entre los 40 y los 60 euros, en función de si se trata de ubicaciones centrales o laterales, tanto en grada inferior como superior.

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La organización ha establecido una promoción de venta anticipada con descuentos progresivos en el precio de las entradas. Así, quienes adquieran sus localidades hasta el 27 de marzo podrán beneficiarse de una rebaja del 40%. Posteriormente, entre el 27 y el 29 de marzo, el descuento será del 20% sobre el precio original.