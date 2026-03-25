Ni Ducati ni Márquez piensan entrar en pánico ante el dominio de Aprilia

En cierta ocasión, hablando con Pedro Martínez de la Rosa, expiloto de F-1 y, actualmente, en el equipo Aston Martin de F-1 junto a Fernando Alonso, comentábamos los factores que más influían en los grandes premios de monoplazas a la hora de valorar el rendimiento de un F-1.

De la Rosa otorgaba algunas, pocas, décimas de segundo por vuelta al chasis, un poquito más por giro a la aerodinámica, tan sofisticada en el mundo de la velocidad (ya ha llegado a las motos, sí), consideraba algo más importante el poderío del motor y, llegado el momento de valorar las manos, la experiencia, la pericia y el arrojo del piloto, DLR consideraba que el mejor piloto del momento no tenía más allá de medio segundo por vuelta en sus manos. Y, de pronto, comentó: “¿Pero sabes qué es lo único importante?” Pues, no. “Los neumáticos. Un neumático adecuado te puede dar hasta un segundo y medio por vuelta”. ¿Y eso? "Porque los neumáticos es la única parte que toca la pista”.

Hay quien ha oído decir tanto a Gigi Dall’Igna como a Davide Tardozzi, jefes de Ducati Corse, durante los dos primeros grandes premios de este Mundial (Tailandia y Brasil), donde Aprilia y, muy especialmente, el italiano Marco Bezzecchi han dominado a placer los grandes premios de Buriram y Goiania, que la nueva carcasa de los neumáticos Michelin que se han utilizado en ambas carreras beneficiaban, y mucho, a las Aprilia. No quiere decir eso que en la firma de Borgo Panigale no estén preocupados, inquietos, por la facilidad con la que han progresado y ganado las motos de Noale, quiere decir que tienen una primera aproximación a lo que les está pasando.

Todo el equipo Ducati Corse celebra la victoria de Marc Márquez en la carrera al 'sprint' de Goiania. / ALEJANDRO CERESUELA

Hay más, sí. Primero, como reconoció el propio Tardozzi, el domingo, en Goiania, “Aprilia lleva, desde la mitad del pasado año, trabajando mucho y bien en la mejora de su moto”. Segundo, Ducati, según Marc Márquez, ha perdido ese puntito de más velocidad que tenía el año pasado “y que, ahora, tienen las Aprilia”. Tres, solo son dos grandes premios, nada más que cuatro carreras de las 44 que deben disputarse. Cuarto, el nueve veces campeón del mundo aún no está al cien por cien de su hombro derecho. Y, cinco, la clasificación del Mundial de pilotos no dice la verdad: el mayor de los Márquez merecía mucho más.

Aquel reventón

‘Bezz’ (Aprilia) suma 56 puntos, correctos, portentoso. Jorge Martín (Aprilia), resucitado, le sigue con 45. Luego viene Pedro Acosta (KTM), con 42 tras sufrir una decepción en Brasil. Cuarto es Fabio Digiannantonio (Ducati), con 37 y, en quinta posición, está ‘Il Cannibale’, con 34. Todo el mundo sabe que cuando el neumático trasero de la Ducati de MM93 estalló, en las últimas vueltas del GP de Tailandia, el catalán iba camino, como poco, de una cuarta plaza. Es decir, sin ese percance, el mayor de los Márquez Alentá hubiese sumado, como poco, 13 puntos y, ahora, sería ¡segundo!, con 47 puntos.

Nada de todo eso implica que Ducati no deba repasar muy seriamente la competitividad de su nueva ‘Desmosedici’, aunque si la explicación que le dan a estas dos derrotas (bueno, serían cuatro seguidas, pues ‘Bezz’ ganó las dos últimas carreras de 2025, Portugal y Valencia) es lo mal que funciona el neumático Michelin con carcasa dura en su moto, pueden respirar tranquilos y pronto comprobarán si eso es así.

Ducati piensa que la carcasa de los Michelin, utilizados en Tailandia y Brasil, no les beneficia y también creen que, sin el reventón de Tailandia, Marc Márquez sería ahora segundo del Mundial de pilotos.

Por este, este mismo fin de semana en el circuito de Austin, en Texas (EEUU), donde el Mundial celebrará su tercer gran premio de la temporada. Es evidente que todos los ojos están puestos en el circuito de las Américas, no solo por saber si las Aprilia son capaces de volver a derrotar a las Ducati, sino por comprobar si ‘Bezz’ y/o ‘Martinator’ derrotarán a alguien como Marc Márquez, que ha ganado hasta siete veces (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021). Ni que decir tiene que Marc, en cuanto llegue el jueves a Austin, explicará que los favoritos son Marco y Jorge “porque son los líderes del Mundial y quienes pilotan la moto que, de momento, se muestra más competitiva”.

No hay que olvidar que el trazado norteamericano, diseñado por Hermann Tilke, es un circuito de izquierdas, los preferidos por el nueve veces campeón del mundo, con 11 giros en esa dirección y 9 de derechas. Márquez ganó allí, por vez primera, el año de su debut, en 2013. Es más, fue su primera victoria en MotoGP, por delante de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Días antes, en el GP de su debut en la máxima categoría ¡ojo al dato!, MM93, en Catar, ya se subió al podio tras Jorge Lorenzo y Valentino Rossi.

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Por descontado que el líder y campeón de la firma de Borgo Panigale intentará ganar, el domingo, por octava vez en Austin, entre otras razones porque significaría su 100ª victorias mundialista, pero, como suele ser ya habitual en él, a sus 33 años y el sufrimiento que ha padecido hasta volver a ser campeón hace que cada día más valore la conquista de un podio tanto o más que una victoria con excesivo riesgo.