Castigo para el Espanyol: cierre parcial del RCDE Stadium por arrojar agua a Bordalás y los árbitros

La mala dinámica deportiva del Espanyol se ha visto salpicada este miércoles por otro episodio negativo, ya que el comité de disciplina de la RFEF ha sancionado al club perico con la clausura parcial de su estadio durante un encuentro. El motivo se centra en los incidentes del último choque en casa ante el Getafe, en los que parte de la afición arrojó agua al técnico José Bordalás y al equipo arbitral.

La entidad blanquiazul ya estaba apercibida por el lanzamiento de botellas en los partidos contra el Barça y el Girona. Existían, por tanto, unos antecedentes que el órgano disciplinario ha tenido en cuenta en su resolución. "Multa y clausura parcial de instalaciones deportivas por un partido por alteración del orden del encuentro de carácter grave, habiendo sido apercibido con anterioridad", apunta el comité en su nota.

El acta de Díaz de Mera

La reiteración de comportamientos negativos ha sido el motivo principal del castigo. La pasada temporada ya tuvo lugar un episodio conflictivo por el lanzamiento de un vaso al colegiado Quintero González en el choque contra el Villarreal. Ante el Barça y el Girona el club salvó los hechos con multas, pero esta vez ha tocado un castigo más severo.

El comité considera que el incidente ante el Getafe es de carácter grave según el artículo 107 del Código Disciplinario. Díaz de Mera ya recogió en el acta que tras la expulsión de Bordalás en el minuto 87 se lanzó "agua hacia su persona" mientras se dirigía a los vestuarios, circunstancia que se repitió con el equipo arbitral.

Revisión de imágenes

"Una vez finalizado el encuentro, cuando entrábamos al túnel de vestuarios, desde ese mismo sector de la grada se lanzó nuevamente agua, cayendo sobre el asistente número uno y sobre mí", agregó Díaz de Mera. En la resolución se insta al Espanyol a que "comunique a este comité los sectores que conforman la zona desde la que se produjeron los lanzamientos a los que se refiere el apartado ‘4.-Público’ del acta arbitral, y se cumplirá en los términos previstos en el artículo 57.1 del Código Disciplinario de la RFEF. (Artículo: 107)".

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El club revisará las imágenes y tratará de identificar a los autores para rebajar el castigo y evitar la clausura parcial del estadio. Se trata del sector situado detrás de los banquillos. Si se confirma el cierre parcial afectaría al duelo contra el Levante del próximo 26 de abril.