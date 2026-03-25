La ronda catalana
Cancelada la subida de la Volta a Vallter por viento y frío
La cuarta etapa de la prueba queda reducida a 151 kilómetros y la meta se instalará en Camprodon
La organización de la Volta ha cancelado a última hora de la tarde de este miércoles la ascensión a Vallter debido a las inclemencias del tiempo. El parte era sencillamente aterrador: temperaturas bajo cero, sensación térmica por debajo de 10 bajo cero y ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. En estas condiciones era un suicidio deportivo mantener la etapa y una condena innecesaria hacia los corredores.
La cuarta etapa quedará reducida a un final en la localidad de Camprodon, parecido a lo que ocurrió, también por tiempo adverso, en la edición de la Volta de 2018, en una jornada recortada en la que se impuso el corredor belga Thomas de Gendt.
Mejor previsión para viernes y sábado
La salida en Mataró se retrasa a las 13.05 horas y sólo se afrontarán las subidas previas a Parpers (puerto de tercera categoría) y Sant Feliu de Codines, de segunda. El recorrido queda reducido a 151 kilómetros.
La previsión para el viernes, llegada a Pals, mejora y en principio, al igual que el sábado en Queralt, las dos siguientes etapas de montaña no están en riesgo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Juanma y Santi, dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
- La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
- Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
- ¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia?: La historia detrás de la tragedia
- “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
- El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar
- La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera, según la consellera Pané