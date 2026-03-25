Un Barça con carácter arrolla al Real Madrid y acaricia las semifinales de la Champions (2-6)

Cuando te ponen delante a tu rival favorito, tu víctima predilecta, en unos cuartos de Champions, pocos resultados puede haber que no sean una goleada. El Barça no solo fue superior en el marcador ante el Real Madrid (2-6), sino que además consiguió empequeñecer sobremanera al equipo de Pau Quesada, que no pudo mantenerse a flote. Tan solo los goles anecdóticos de Linda Caicedo rescataron el relato madridista en la goleada azulgrana liderada por Ewa Pajor con un doblete.

La realidad es que, antes del partido, no había dudas. Viendo los precedentes cercanos, donde el Barça se ha hartado de golear al Madrid, todo hacía prever que los cuartos de Champions iban a ir por el mismo camino. Y cuando rodó el balón en Valdebebas, los presagios se confirmaron. Tardó cinco minutos en adelantarse en el marcador del conjunto de Pere Romeu. Patri Guijarro firmó (por enésima vez) una obra de arte en forma de pase volado con el interior para habilitar a Alexia Putellas. La Reina, en lugar de rematar de primeras, la bajó para asistir a Ewa Pajor, que ya esperaba casi bajo palos para empujar el balón dentro de la red.

Por delante en el marcador, el Barça sacó esa media sonrisa. Sabía lo que venía, lo que le esperaba viendo el partido que tenía delante. Y volvió a atacar y a anotar. Misa Rodríguez, que tuvo un día pésimo, se equivocó y estuvo muy blanda cuando atajó el cabezazo de Esme Brugts, que respondió a placer un centro de Vicky López desde el lateral del área.

El 0-2 en 15 minutos arruinó sin compensación las mínimas esperanzas que tenía el equipo de Pau Quesada, pese a que Linda Caicedo se resistía a descolgarse del encuentro. Mientras el Madrid se encerraba y bajaba los brazos, la colombiana era la única que generaba cierto desequilibrio. Y ante Cata Coll no se achantó, se marcó un dribling dentro del área pequeña para superar a la guardameta azulgrana. Pese al posible fuera de juego, la colegiada dio por válido el tanto de la colombiana. Pero escasos minutos le aguantó el 1-2 al Real Madrid. Irene Paredes puso un testarazo tras un córner para sellar el 1-3 al descanso y redimir la falta de marca que dejó a Caicedo sola ante Cata en el gol madridista.

Segunda parte muy plácida

Ewa Pajor volvió a marcar el ritmo en la segunda parte. La delantera polaca se plantó sola ante Misa que, ya vencida, no hizo nada para evitar el remate y el cuarto gol se sumó al marcador. Igual que el quinto, obra de Vicky López, que aprovechó una asistencia de Caroline Graham Hansen, recién ingresada en el verde, ganó en velocidad a la defensa blanca que no pudo interponerse en el camino de la extremo noruega.

Y es que la superioridad azulgrana fue consolidándose con el paso de los minutos ante la frustración de las madridistas. Caicedo fue la única que dio la cara. Marcó en el primer tiempo y lo volvió a lograr en el segundo. La colombiana firmó un auténtico golazo desde la frontal del área con un disparo potente y ajustado a la escuadra.

Con el 2-5, el marcador era duro. Real y obvio después de un partido donde las azulgranas se vieron y sintieron muy superiores. Y aún hubo tiempo de redondear el resultado. Caroline Graham Hansen cayó dentro del área y la colegiada señaló la pena máxima. No había dudas y Alexia Putellas recogió el balón del suelo con mimo. Lo colocó y miró a Misa, que aguardaba bajo palos consciente de la que le venía encima.

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Y es que tenía que ser La Reina quien firmara el 2-6. Un resultado histórico, bien presente en la memoria y de dulce recuerdo para las azulgranas, que se repetía en el Alfredo di Stefano para sellar prácticamente el pase a las semifinales de la Champions tan solo con el partido de ida. El Camp Nou debe ser una fiesta, donde celebrar con unas jugadoras de época las que serán las octavas semifinales de la Champions consecutivas para el conjunto azulgrana. Un resultado de época para un equipo de época.