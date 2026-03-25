Aston Martin confirma el cambio de planes con Alonso: "Llegará más tarde por motivos familiares"

Fernando Alonso se incorporará más tarde de lo previsto al Gran Premio de Japón, según informó Aston Martin en un escueto comunicado.

"Fernando llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón. Todo está bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes", explica la nota.

De esta manera, el ovetense no estará presente en la primera jornada de la cita nipona en la que se llevan a cabo las habituales ruedas de prensa con los pilotos. Ya estaba previsto que Fernando Alonso no estuviera al volante del AMR26 en la primera sesión de libres en Japón. Será el tercer piloto de la escudería, el joven estadounidense Jak Crawford, el que se pondrá al volante del monoplaza del piloto español en el FP1.

Segunda tanda de libres

Si no hay nuevos cambios, Fernando se subirá ya a su coche en la segunda tanda de libres, prevista para las 07.00 hora española de este viernes.

Aunque no se ha confirmado, Alonso y su pareja, la periodista Melissa Jiménez, esperaban a su primer hijo para este mes de marzo por lo que el retraso del asturiano podría deberse a su paternidad.

La pareja anunció el año pasado que iban a ser padres de su primer hijo, el cuarto para Jiménez que tiene ya tres hijos de su anterior pareja, el futbolista Marc Bartra.

De esta manera, Alonso se convertirá en el cuarto piloto de la actual parrilla en ser padre, después de los veteranos Nico Hülkenberg y Sergio Pérez y de Max Verstappen. En este último caso, el nacimiento de su primera hija, Lily, con su novia, Nelly Piquet, llegó también en vísperas de un Gran Premio.

Noticias relacionadas

El curso pasado, Max se perdió también la jornada del jueves del Gran Premio de Miami para no perderse la llegada de su bebé. El piloto de Red Bull apovechó el máximo tiempo posible para estar con su familia y tomó un vuelo privado desde Mónaco para llegar a la cita estadounidense el viernes para tomar parte en la primera tanda de libres.