Vicky López, antes del clásico en Champions: "El Madrid mejora cada año, pero nosotras también"

El primer clásico en 9 días ha tenido unas horas previas tranquilas. Conscientes de la maratón que les viene, tanto el Barça como el Real Madrid saben que lo mejor es, por ahora, encararlos con pausa. En el Alfredo Di Stéfano será el primer duelo este miércoles, donde ambos equipos quieren decantar a su favor la eliminatoria antes de que el Camp Nou dicte justicia.

"Tenemos respeto al Real Madrid y a esta competición que tanto nos motiva e ilusiona, pero vamos a hacer lo mejor posible para llegar a la vuelta con un marcador favorable, sabiendo que es una eliminatoria a 180 minutos y que no se va a decidir seguramente mañana", cuenta Pere Romeu antes del clásico, ya desde Madrid, después de que el conjunto azulgrana viajara el martes al mediodía.

"Creo que el Madrid mejora cada año, pero nosotras también. La ambición del equipo es seguir mejorando y seguir ganando partidos. Jugar en Madrid es muy especial porque mi familia puede venir a verme, y es un sueño hecho realidad que puedan acompañarme. Tenemos que hacer un gran partido y asegurarnos de que nuestra afición lo disfrute", explicó Vicky López, la encargada de atender a los medios de comunicación antes del primer clásico en 9 días.

"Nuestro centro del campo es clave para nuestro juego. Si controlamos esta zona del campo, las jugadoras de las bandas tendrán más espacio y más tiempo. El Real Madrid evoluciona y mejora cada temporada. Tenemos que jugar como lo hicimos en los últimos partidos contra ellas", relató Romeu, que aún no podrá contar con Aitana Bonmatí para el partido, ya que sigue inmersa en su recuperación.

Confianza blanca

Los precedentes en contra no empequeñecen al Real Madrid. Pau Quesada, entrenador del conjunto blanco, sabe que alguna ocasión tendrán y deben estar preparadas. "Tenemos que saber controlar los momentos clave y demostrar muchas ganas y ambición. Tenemos que aportar esa energía que se transmita al público, mantener un ritmo alto e ir a por todas. Vamos a jugar nuestro juego, buscando la perfección durante los 90 minutos, o mejor dicho, los 180, porque 90 minutos no son suficientes en estos partidos", comentó ante los medios antes del partido.

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"Nos hemos enfrentado en bastantes ocasiones. Hemos aprendido tanto de lo positivo como de lo negativo. Es un partido nuevo. Veo al equipo concentrado. Sabemos que tenemos que estar casi perfectas durante los 180 minutos completos. Es difícil, pero ese es nuestro objetivo", explicó Maria Méndez. "Estamos muy bien preparadas para esta eliminatoria. Solo hemos perdido un partido en Europa. Este equipo tiene la calidad suficiente para estar entre los ocho mejores, ¿y por qué no entre los cuatro mejores?", añadía la central del Real Madrid.