Sinner rompe un récord histórico de Djokovic en Miami

Jannik Sinner ya es histórico. El italiano está aprovechando al máximo la gira estadounidense que cierra la temporada de pista dura. Algo que debe hacer si quiere meter presión en el ranking y aprovechar su juego sobre su superficie predilecta. Esta pasada madrugada venció a Corentin Moutet (6-1, 6-4) y bate un récord que ostentaba hasta el momento Novak Djokovic.

El jugador transalpino está a un grandísimo nivel después de pasar por un pequeño bache en el Open de Australia y el torneo de Doha. Ha llegado impecable a nivel físico a Miami y lo está demostrando en cada partido. Nadie es capaz ni siquiera de arrebatarle un solo set. Y de ahí viene el récord que ha logrado el número dos del mundo. De ser invencible en este apartado.

El italiano superó a Novak Djokovic como el jugador que encadena un mayor número de sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000. Un récord que tenía el serbio, que había conseguido un total de 24, pero Jannik ya va por 26 tras la victoria ante Moutet. Indian Wells ya lo ganó de manera perfecta, sin ceder una sola manga. Si hace lo mismo en Miami, elevará el número hasta un límite inalcanzable.

Unos triunfos que encadena en torneos sobre pista dura, donde su juego rápido y plano se adapta a la perfección. Sin embargo, el mayor reto para el italiano será trasladar esas virtudes a la tierra batida. De hecho, Sinner nunca ha ganado un torneo de importancia en arcilla: ni un Masters 1000 ni un Grand Slam. Oportunidades tuvo, como aquellas bolas de campeonato de Roland Garros ante Alcaraz.

Sinner dejó un gran momento de deportividad durante el partido ante Moutet. El francés intentó un resto agresivo a los pies del italiano, que tocó ligeramente la bola pero no la pudo poner al otro lado de la pista. Era evidente que el resto del galo se había ido largo; la cuestión era si Sinner había tocado la bola antes o después del bote. Ante la duda, el italiano decidió darle el punto al francés.

Palabras de Sinner

El italiano también puso en valor a los jugadores zurdos del circuito, como el francés. "Siento que no tenemos muchos zurdos en nuestro circuito, pero al mismo tiempo son zurdos muy diferentes. Tenemos a Ben, que saca muy bien. Luego tenemos a Tien y Moutet, que son un poco más difíciles de enfrentar. Tenemos a Shapovalov, que es muy diferente. No quiero olvidarme de los demás jugadores, pero intentamos prepararnos de la mejor manera posible. Intentamos ser lo más perfectos tácticamente posible e ir a por todas".

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El próximo rival de Jannik Sinner en Miami será el local Alex Michelsen. Ambos se han visto las caras en dos ocasiones y el italiano ha ganado con facilidad en las dos. Lo tiene muy de cara el jugador de San Cándido para alzar el título en Florida, teniendo en cuenta que prácticamente todos los favoritos ya han dicho adiós al torneo. Queda Taylor Fritz y poco más.