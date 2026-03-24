Italia, contra los fantasmas de la repesca lejos de San Siro: "A los 10 minutos empiezas a escuchar los primeros silbidos"

Fue catastrófico en 2018 y apocalíptico en 2022. La selección italiana de fútbol se perdió los dos últimos mundiales tras caer en la repesca, primero frente a Suecia en 2017 y cinco años después contra Macedonia del Norte. El ciclo mundialista se ha vuelto a cumplir, pero la situación vuelve a ser la misma, e incluso más complicada. Si los 'azzurri' no quieren volver a sufrir otra humillación histórica, deberán vencer a Irlanda del Norte este jueves (20.45h). Esta vez lo harán en Bérgamo, y no en San Siro donde todavía sobrevuelan los fantasmas del empate a cero contra Suecia, y que Gennaro Gattuso descartó porque "a los 10 minutos empiezas a escuchar los primeros silbidos". De lograr el triunfo, se enfrentarían al ganador del partido entre Bosnia y Gales a domicilio para un sitio en el Mundial de este verano.

Los jugadores de Italia después de caer eliminados frente a Suecia, 2017. / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

La última vez que Italia disputó un partido en el mítico estadio que comparten Milan e Inter cayó estrepitosamente frente a Noruega. El 1-4 del pasado 16 de noviembre certificó lo que muchos transalpinos temían desde el principio, pues la fase de clasificación no pudo empezar peor, con un tropiezo contra el equipo de Erling Haaland (3-0) en la primera jornada. A duras penas ganaron el resto de partidos frente a Moldavia, Estonia e Israel, pero la diferencia de goles les condenó, y solamente una goleada les valía para ocupar la primera plaza del grupo. Un tanto de Pio Esposito en el 11' les dio esperanza, pero en la segunda parte encajaron cuatro goles y vieron como los escandinavos obtenían el billete para su primer Mundial desde 1998.

Mundialistas malditos

La repesca empieza a ser territorio familiar, pero también hostil, para una selección que levantó su cuarto mundial en 2006 y que desde entonces no ha vuelto a pisar una eliminatoria. Se quedaron en fase de grupos como vigentes campeones en 2010, y lo mismo ocurrió en 2014 cuando Costa Rica y Uruguay les dejaron fuera junto a Inglaterra. En 2018 les tocó jugar la repesca tras quedar segundos por detrás de España, y Suecia les bajó la persiana en la ida y la vuelta para firmar un global de 0-1. En 2022 repitieron segunda posición en favor de Suiza, y un gol en el 92' de Macedonia del Norte les eliminó a partido único (0-1).

Giorgio Chiellini y Giacomo Raspadori tras caer en la repesca frente a Macedonia del Norte, 2022. / CARMELO IMBESI / EFE

Esta vez Italia deberá derrotar a dos rivales distintos en su camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Primero recibirá a Irlanda del Norte en el New Balance Arena de Bérgamo, estadio del Atalanta en el que caben 25.000 espectadores. Gattuso tomó la decisión de abandonar el Giuseppe Meazza, escenario habitual de la selección en el que caben 80.000 personas, a causa del ambiente que suelen crear los aficionados cuando se complican las circunstancias: "Lo elegí yo mismo, agradezco al presidente y a Buffon por permitirme hacerlo. En San Siro, después de 10 minutos, empiezas a escuchar los primeros silbidos. En Bérgamo, por cómo nos hicieron sentir en mi primer partido, nos aplaudieron hasta el 0-0 de la media parte". Italia terminó celebrando el debut de su nuevo técnico con un contundente 5-0 frente a Estonia.

Dinámica derrotista

El seleccionador de 48 años no podrá contar con Federico Chiesa para esta decisiva semana. El extremo del Liverpool fue convocado por primera vez en casi dos años, pero tuvo que retirarse por molestias físicas. También son duda de cara al partido frente a Irlanda del Norte el centrocampista Sandro Tonali, el delantero Gianluca Scamacca y los defensas Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini y Riccardo Calafiori. Todos ellos permanecen concentrados con el grupo a diferencia de Chiesa, pues podrían participar en el hipotético duelo frente a Bosnia o Gales del próximo 31 de marzo. Gattuso dejó caer que no forzará a sus futbolistas a menos que estén totalmente recuperados físicamente: "No podemos arriesgarnos a sacar a jugadores que no se encuentran bien y tener que sustituirlos a los cinco minutos. Sería una locura".

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Federico Chiesa en su último partido con Italia, en la Euro 2024 frente a Suiza. / FILIP SINGER / EFE

El que fuera campeón del mundo como jugador en 2006 sustituyó a Luciano Spalletti como entrenador de la selección italiana de fútbol en junio de 2025, después de pasar por los banquillos de Milan, Napoli, Fiorentina, Valencia, Marsella y Hajduk Split. Es el seleccionador número 23 en la historia del conjunto italiano, que en 2021 levantó el título de la Eurocopa bajo el mando de Roberto Mancini. La dolorosa eliminación frente a Macedonia del Norte provocó su destitución, mientras que Giampiero Ventura fue el gran señalado del fracaso ante Suecia. Marcello Lippi, el gran artífice de la gloriosa selección de 2006, regresó en 2008 tras abandonar la selección como un héroe, pero se marchó por la puerta de atrás tras la desilusión de 2010 que instauró una trágica dinámica mundialista que sigue sin romperse.