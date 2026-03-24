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Clásico de Champions

¿Por qué siempre el Di Stéfano y nunca el Bernabéu? La apuesta del Real Madrid no incluye el estadio

El conjunto blanco acogerá en su casa los dos clásicos contra el Barça esta semana, el primero este miércoles. Champions y Liga F pasarán por el estadio de Valdebebas, única sede del equipo de Pau Quesada

La delantera del Real Madrid, Eva Navarro (d), disputa el balón ante la jugadora del FC Barcelona, Vicky, durante el encuentro correspondiente a la final de la Supercopa de España que disputan hoy sábado FC Barcelona y Real Madrid en el estadio Castalia de Castellón.

La delantera del Real Madrid, Eva Navarro (d), disputa el balón ante la jugadora del FC Barcelona, Vicky, durante el encuentro correspondiente a la final de la Supercopa de España que disputan hoy sábado FC Barcelona y Real Madrid en el estadio Castalia de Castellón. / EFE / Manuel Bruque

Laia Bonals

Laia Bonals

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Trece kilómetros pueden no parecer muchos. A priori, pueden estar hasta dentro de la misma ciudad. Pero trece kilómetros pueden significar también el creerse o no un proyecto, apostar realmente y dar un paso adelante. Estos son los que separan el Santiago Bernabéu del Alfredo Di Stéfano. El campo de Valdebebas es la casa del equipo femenino blanco, y este miércoles acogerá el primer clásico (18:45h, Disney+ y TV3) en nueve días en la ida de los cuartos de final de la Champions League. 

La realidad es que el Real Madrid empezó su aventura en el fútbol femenino en una mezcla de obligación y necesidad. Socialmente se le pedía un viraje a la entidad que les permitiera tener un equipo femenino. Por ello, la compra en junio de 2020 de la plaza al Tacón CF les permitió entrar directamente en la máxima categoría sin tener que pasar por divisiones anteriores. Una vez con el equipo en marcha, el Real Madrid consiguió ya desde el primer año configurar una plantilla con grandes nombres. Y, aún más con el paso de las temporadas, ha podido formar un equipo competitivo más allá de los cromos. Futbolistas como Linda Caicedo son las máximas valedoras del proyecto blanco.

La compra de la plaza en la Liga Iberdrola, por aquel momento nombrada así la primera división femenina, le dio al Real Madrid el impulso inicial para que su zamarra blanca computara en los equipos femeninos. Desde entonces, los objetivos han sido claros: crecer teniendo como rival a batir (algún día) al Barça y crear como consecuencia una estructura profesional alrededor. Mientras en el caso de la profesionalización del equipo de Barcelona gran parte de ella ha pasado por crear talento en casa, apostando por La Masia, el equipo presidido por Florentino Pérez (pese a su escasa presencia y casi nula en los partidos del femenino) ha optado más por ir con el talonario.

Así se ha ido construyendo un equipo que, con el paso de los años, puede afirmar que se ha ido acercando lentamente al conjunto azulgrana, pero al que aún sigue a cierta distancia. ¿De qué depende esa distancia? Pues la realidad es que hay diferentes factores. El primero, el dudoso interés de tener una apuesta real por el equipo femenino. El máximo ejemplo de ello es que, ni en Champions y mucho menos en Liga F, se ha barajado que el equipo dirigido por Pau Quesada juegue en el Santiago Bernabéu. En Madrid hay dos corrientes que pretenden dar explicación a ello. La primera es el pensamiento de que no se llegaría a llenar el estadio y, por ende, la imagen que dejaría no sería la que querrían en los despachos. La otra es el resultado posible del partido. "No lo quieren abrir para ser goleadas", cuentan fuentes sabedoras de la situación a EL PERIÓDICO.

Tres clásicos, nueve días

"El Madrid también apuesta", contaba a este medio Andrea Orts, fundadora de SheScout, primera empresa de scouting de fútbol femenino. "Yo estoy contenta porque es un club del que siempre se dice que no ha apostado, pero yo creo que sí lo está haciendo. Se demostró con la renovación de Linda Caicedo y para mí es importante que un club como el Madrid, con la importancia y el impacto que tiene en el mundo, vaya creciendo. Y espero que los que vienen detrás puedan llegar a ese nivel, que es complicado, porque se lo tienen que creer y tienen que tener gente que también se lo crea", añadía.

Infografía sobre clásicos
Infografía que muestra información sobre clásicos.

Y es que para que el fútbol femenino en España se ponga al nivel de grandes ligas como la inglesa, pasa por que haya una competencia real y que el Madrid pueda hacerle frente al todopoderoso Barça. Una situación que, hasta el momento, no se ha dado. De los 22 clásicos disputados, 21 han sido azulgranas. En el 'average' goleador, la distancia también es enorme (77 goles azulgranas por 12 madridistas). Sin ir más lejos, esta temporada se han disputado tres clásicos, con un resultado total de 10-0.

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Este miércoles, en Champions, el Real Madrid recibe al Barça en un primer asalto en el Alfredo Di Stéfano (con un aforo de 5.797 espectadores), con la esperanza de dejar abierta la eliminatoria que se cerrará en el remodelado Spotify Camp Nou, con capacidad actualmente para 60.000 personas, el Jueves Santo.

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