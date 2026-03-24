Clyburn y Shengelia ejercen de torres gemelas para la victoria del Barça sobre el Efes

Ante el Anadolu Efes comenzaba Xavi Pascual su segunda etapa en el Barça y el equipo perdió por un punto. Treinta y nueve partidos después, le venció (78-71). Entonces emprendió, a partir de aquella derrota de noviembre, una etapa ascedente que le llevó al segundo lugar de la Euroliga. Aquel Barça que renació ha vuelto a decaer y su posición en la tabla en marzo le exigirá que vuelva a ser como aquel conjunto enrachado para meterse en los ‘playoff’.

Kevin Punter intenta descifrar la defensa de un jugador del Efes. / Valentí Enrich / SPO

La cita era delicada. El triunfo se antojaba urgente y el equipo dio otro paso a partir del rigor defensivo. Lo aplicó en Valencia (62-66) y lo mantuvo contra el conjunto turco, dejando al rival con 30 puntos en el descanso. El quinteto azulgrana sumaba 42 tras alcanzar la máxima ventaja segundos antes (42-28). La caída del Efes ha sido aún peor, porque ha ido a parar al sótano de la tabla.

Tornike Shengelia fue fundamental en el desenlace, como su estado físico lo será para la suerte del equipo en la disputa de los títulos. Algo parecido podría decirse de Will Clyburn. Entre los dos camuflan la debilidad de los otros pívots, como Hernagómez y Fall, que ni jugó. Juan Núñez regresará pronto -se ha reincoporado al grupo siete meses después- y en la enfermería solito se quedará Nico Laprovittola, irrecuperable.

La celebración azulgrana, al final del encuentro. / Valentí Enrich / SPO

Osmani, la réplica

A la espera de recuperar el tino en el triple, el Barça buscó su superioridad bajo el aro. Will Clyburn estuvo activo y Jan Vesely ha descubierto su vocación lanzando algún triple de vez en cuando. Hundido Rolands Smits, el Efes de Pablo Laso -sustituyó más tarde a Igor Kokoskov- se entregó a Ercan Osmani, que sumó los primeros 10 puntos de los 12 del conjunto turco tras el descanso. Con los 17 que sumaba y los 14 de PJ Dozier desintegraron la ventaja azulgrana (57-54).

Shengelia se duele en el suelo tras un codazo de Smits. / Valentí Enrich / SPO

Clyburn, 11 de 11

El Barça había dejado al Efes con 15 puntos en los dos primeros parciales y en ese parcial fue el Barça el que se quedó en 15. Shengelia había sido sustituido por un golpe en la cabeza y regresó para la fase decisiva. Se defendió mutuamente con Osmani, identificados ya los líderes de cada grupo.

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Pero Laso sustituyó a Osmani a 1.40 de final, cuando más necesario era, pese a que había acumulado 34 minutos en pista. Insólitamente no le devolvió para el momento crucial. El Efes había vuelto a colocarse a tres (74-71). Shengelia seguía en la cancha, y con él Clyburn, que fue el máximo anotador del Barça con 21 puntos, 11 desde la línea de personal.

Tornike Shengelia se abre paso entre Smits y Osmani en el partido entre el Barça y el Efes, en el Palau. / Valentí Enrich / SPO