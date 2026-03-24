Carmen Colino, primera presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid

Carmen Colino, redactora jefe y responsable de Eventos Deportivos en el diario AS y colaboradora de 'El Chiringuito', en Atresmedia, ha sido elegida presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) para los próximos cuatro años, convirtiéndose en la primera mujer en hacerse con el cargo. De esta manera, Colino releva en el cargo a José Damián González, anterior presidente, en cuya junta directiva ella figuraba como vicepresidenta.

Los periodistas Juan Gato, Paco García Caridad y Fernando Peinado, por este orden, serán ahora sus vicepresidentes. Asimismo, José Félix Díaz, Paco Grande, Sofía Martín, Maite Martín y Rafael Aparicio tendrán el cargo de vocal; Julia del Mar Cortezón, de tesorera; y Juan Manuel Merino, de secretario, tal y como informó este martes la APDM.

Colino, nacida en Madrid en 1973, es licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en AS desde 1996, y lleva 22 años en la sección Real Madrid, siendo responsable de la misma, junto a Tomás Roncero. También ha colaborado en otros medios, como la cadena Ser. "Es un desafío y un honor. Nuestra intención es trabajar en la defensa de la profesión periodística, asegurar un foro en el que podamos participar todos y trabajar en equipo, y de manera transversal, con la Asociación Española de la Prensa Deportiva, presidida por Jesús Álvarez, para lograr objetivos comunes. También, por supuesto, colaborar con las instituciones públicas y con nuestros colegas de la Asociación de la Prensa de Madrid", remarcó Colino tras el acto.

Relevo de Rafael Recio

Así, la periodista releva al frente de la APDM a González, quien afrontó tres mandatos desde que en 2013 asumiese el cargo tras Rafael Recio. Colino también habló de su nueva junta directiva, cuyo núcleo duro continúa tras los años de González al frente, y a la que se incorporan como grandes novedades Julia del Mar, de Marca; Maite Martín, de AS, y el fotoperiodista Rafa Aparicio, que aportarán mayor "transversalidad".

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"Formamos una junta directiva que, en parte, ya estuvo durante la presidencia de José Damián González, quien ha llevado con brillantez los 13 años que ha estado al frente de la APDM. Una Junta en la que integramos las distintas facetas que estructuran nuestra profesión: prensa, radio, televisión, fotoperiodismo, universidad y comunicación", concluyó.