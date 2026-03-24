El Barça retrasa los descuentos en el Camp Nou hasta que Joan Laporta tome posesión

Los socios que votaron a Joan Laporta por la promesa electoral sobre los descuentos que iba a aplicar en las entradas para ver al Barça en el Spotify Camp Nou tendrán que esperar. Unos meses. Hasta que la junta directiva tome posesión. Un trámite que se realizará el 1 de julio, por lo que no se rebajarán los precios hasta la próxima temporada.

El aplazamiento de "los nuevos descuentos adicionales y exclusivos" anunciados para los socios es una de las medidas adoptadas por la actual junta provisional que preside Rafa Yuste. Hay más y con efecto inmediato a partir del próximo encuentro en el estadio, que será el 8 de abril frente al Atlético de Madrid y correspondiente a los cuartos de la Champions. Todas destinadas, según el comunicado del club, "para reforzar la seguridad y garantizar una experiencia óptima" de los espectadores que acudan al estadio, aunque pensadas para "evitar el fraude y proteger los derechos de los socios".

Joan Laporta conversa con Xavier Sala Martín y Rafa Yuste en el palco del Camp Nou antes del Barça-Rayo. / JORDI COTRINA / EPC

El plazo de la confirmación de la asistencia se adelantará desde las 96 horas hasta las 48 horas antes del partido, pero la transferencia o los cambios de nombre tendrán que realizarse 24 horas antes del partido. Si no se procede dentro del término fijado, el club avisa de que no garantiza la asignación de la localidad.

El abono de temporada sigue exigiendo que el socio confirme su asistencia partido a partido en la aplicación o en la web de club, que estará disponible hasta seis días antes del inicio. Ese trámite garantiza la entrada dentro de la zona correspondiente, pero si no se confirma el club negará el acceso al estadio.

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Respecto a la venta de entradas, el comprador tendrá que registrar su nombre con un mínimo de 24 horas de antelación respecto al inicio del partido. "Esta medida asegura la correcta identificación de los asistentes y refuerza los protocolos de seguridad", argumenta el club, con la advertencia de que si no se realiza este proceso la entrada no será enviada.