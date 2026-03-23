Xavi Pascual admite el cortocircuito del Barça: "No estamos efectivos en nada"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha señalado la pérdida de efectividad ofensiva de su equipo como la principal tarea por resolver en la previa del partido europeo de este martes en el Palau Blaugrana contra el Anadolu Efes turco.

"Desde el inicio de la Copa no estamos efectivos en nada. Nuestro porcentaje de tres puntos ha bajado mucho. Algunos jugadores han bajado un 13 o 14 por ciento, otros un 8 o 9. A nivel global, el equipo está un 7 por ciento por debajo. Esto te penaliza mucho", ha valorado el técnico de Gavà en declaraciones difundidas por el club.

"Muy erráticos"

Pascual ha insistido en la necesidad de "ser más efectivos" para aprovechar las situaciones francas que generan sus jugadores, "tanto en la línea de tres como cerca del aro", donde están "muy erráticos y muy blandos".

El preparador catalán ha pedido al público del Palau que "siga ayudando en esta situación de debilidad". Y ha augurado que el Anadolu Efes les "exigirá mucho", ya que es "un rival de mucha calidad que está jugando bien en los últimos partidos" y cuya posición en la tabla -antepenúltimo y sin opciones de clasificarse- "no refleja su potencial".

"Es un equipo que vendrá con todo para ganar. En este tramo de la Euroliga está compitiendo bien contra todo el mundo y nos pondrá las cosas muy difíciles. No vendrá a pasar el rato, quiere tener un buen final de Euroliga. Tiene pequeños con mucho talento, y grandes versátiles o muy grandes", ha analizado.

Citas en casa

Asimismo, Pascual ha destacado que la victoria frente al Valencia Basket (62-66) de la pasada jornada "dio mucho" al equipo, que ahora deberá "aprovecharla" en los dos partidos de esta semana, ambos en casa, ante el Anadolu Efes y el Estrella Roja.

"Fue una victoria muy importante en un momento difícil de la temporada. Tenemos que seguir en esta línea, creer en nosotros mismos y hacerlo mejor, porque está claro que lo podemos hacer mucho mejor", ha añadido.

Por su parte, el alero Will Clyburn ha expresado su confianza en que el equipo pueda "mejorar" respecto a la derrota del domingo ante el Real Madrid en la Liga Endesa (76-95) y ha subrayado que "llega el final de la temporada y todos los partidos importan".

La energía del Palau

"Necesitamos mucho esta victoria. Tenemos que intentar hacer valer el factor pista y lograr dos triunfos esta semana. Espero que el público aporte la misma energía que ayer. Haremos lo posible para darles razones para animar", ha valorado el estadounidense.

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Por último, Clyburn ha augurado "el mismo partido" que en la primera vuelta, que se resolvió por la mínima con dos tiros libres en el último segundo a favor del Anadolu Efes (74-73). "Han recuperado a algunos jugadores, aún tienen la baja de Larkin, pero siguen siendo un buen equipo con buenos anotadores", ha destacado.