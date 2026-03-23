Tres clásicos en 9 días: Champions y Camp Nou como factores clave del Barça frente al Real Madrid

El calendario no solo es exigente por la condensación de partidos en pocos días. Sino también, llegado este punto de la temporada, por la entidad y trascendencia de los duelos. El Barça de Pere Romeu afronta diez días claves donde se va a encontrar hasta en tres ocasiones con el Real Madrid de Pau Quesada. Como aquella temporada de 2023 en que el Camp Nou se llenó en su primer récord de asistencia. Todo terminará en el feudo azulgrana en la vuelta del equipo femenino al estadio una vez reabierto por las obras. Antes, sin embargo, doble partido en Madrid.

Llegan las etapas finales de la carrera hacia la final de la Champions en Oslo en el Ullevaal Stadion del fin de semana del 23 de mayo. Barça y Real Madrid se encuentra en cuartos de final pero sus caminos hasta este capítulo de la historia son distintos. El equipo de Pere Romeu mantiene el título de favorito pese al amargo recuerdo aún presente de la final en Lisboa de la temporada pasada, donde cayó contra el Arsenal. En esta campaña, las azulgrana han consolidado una buena dinámica, que se certificó con una fase de grupos impoluta donde superaron a la AS Roma, el SL Benfica Femenino y el París FC Femenino. Destacaron especialmente las victorias contundentes como el 0-4 ante la Roma o el 0-2 fuera de casa frente al París FC.

Como terminó primera de grupo, es decir, entre las cuatro mejores del Europa, el Barça se saltó la fase de octavos, que en este formato se juega como playoff entre los equipos del 5º al 12º puesto. Una eliminatoria que sí que tuvo que jugar el Real Madrid, que tras una fase de grupos irregular quedó fuera de los 4 puestos que aseguraban llegar a cuartos de manera directa. Tuvo que jugarse la plaza de rival del Barça en los cuartos contra el París FC. El conjunto de Pau Quesada logró en la ida una victoria clave por 2-3 a domicilio y terminó de cerrar la eliminatoria en la vuelta, consiguiendo así el pase a cuartos de final por segunda temporada consecutiva.

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Cuartos de doble clásico

Ahora, llega el momento de que Barça y Madrid vuelvan a verse las caras por cuarta vez esta temporada. Las tres primeras cayeron del lado azulgrana tanto en la Liga F (4-0), como en los cuartos de la Copa de la Reina a partido único (4-0) y la final de la Supercopa de España en Castellón (2-0). Diez goles a favor del conjunto azulgrana y cero para el conjunto madridista como antesala del cuarto reencuentro del año. Ahora lo harán bajo el himno de la Champins, en la eliminatoria a doble partido que empezará en el Alfredo di Stéfano este miércoles (18.45 horas, DAZN) y se decidirá en el Camp Nou poco más de una semana después, el jueves a la misma hora. Entre medio, el calendario ha querido que las azulgranas vuelvan a Madrid para jugar el clásico de Liga F restante este mismo domingo a las 21.00 horas.