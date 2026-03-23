Algo les pasa, ¿no? ¿Nos lo explicarán?

Solo hay que verlos. Verlos jugar, digo. En el día del homenaje a Johan Cruyff, el Barça de Hansi Flick y, de momento, de Rafa Yuste, hizo uno de los partidos más lamentables de la ‘era alemana’, con mucha diferencia, mucha.

Desde que empezó la temporada llueve un ‘chirimiri’ sobre la enorme diferencia que existe entre este equipo y el de la pasada campaña. La diferencia es enorme, sí. Sobre todo en aquello que, dicen, más gusta a la ‘gent blaugrana’ y es el juego bonito.

Nadie discute que este Barça, el del segundo año de Hansi Flick, intocable y a punto de renovar cuando él quiera, ha hecho, más que buenos partidos, ratitos estupendos, pero no es comparable a las maravillas del pasado año, ¡ni hablar!

Demasiado ruido

Algo está pasando y no nos lo cuentan. Incluso ese ruidito sobre la preparación física, esas lesiones, esa manera de entrar y salir de la enfermería, esos bajones incomprensibles de varias estrellas, ese tardar de Raphinha, esa lesión de Lamine Yamal, ese bajón goleador ¡tremendo! de los dos delanteros centros, ese De Jong…qué se yo.

Y, sobre todo, ese cansancio. Ahora resulta que, justo cuando llegan los meses en los que se empiezan a decidir los títulos, Flick dice que este parón de selecciones ¡pero si se van todos!, servirá para que regresen como nuevos. No sé yo.

Repito, insisto, yo creo y ustedes también que nos ocultan algo. Yo creo que están preocupados porque, si nosotros lo vemos, si nosotros nos damos cuenta que no son, ni de lejos, lo que eran, es evidente que ellos, que están dentro y saben mil veces más cosas que nosotros, saben lo que ocurre.

Hansi Flick muestra su preocupación en el Barça-Rayo. / Alejandro Garcia / EFE

Pero no lo contarán. Primero, porque no lo necesitan. Nadie les exige explicar lo que ocurre. Y, mira por donde, estaría bien que lo explicasen, entre otras razones porque los socios que les han votado masivamente no están inquietos, no, que va, porque el Real Madrid de baloncesto les meta un repaso de narices, ni por perder la Copa de fútbol sala, ni porque algunos aficionados se abran la cabeza al chocar con los graderíos del Spotify Camp Nou (“ya estaba previsto arreglar eso”), que va, que va, esas cosas a los ‘laportistas’ ni les preocupa ni les importa.

El Barça es líder con menos equipo y el Barça está vivo en la Champions. Y punto. Eso es lo que importa. Pero el día del homenaje a Johan Cruyff, el Barça juega un partido horrible, donde el mejor sigue siendo Joan García ¡miau! y las felicitaciones se las lleva un recién llegado, un refuerzo de invierno, como Joao Cancelo.

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Algo pasa, créanme, pero no se preocupen, no nos lo contarán. Ni quieren, ni lo necesitan. Hasta dentro de cinco años.