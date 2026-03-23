Cuando los ‘escarabajos’ dominaban la tierra ciclista

Hubo un tiempo donde el ciclismo era un mundo de ‘escarabajos’ y nunca el término se vio o escribió como palabra despectiva. Hasta una vez ocurrió que el gran Gabriel García Márquez se puso el mono de enviado especial y cubrió la Vuelta a Colombia para los lectores del diario ‘El Universal’ y narró las hazañas de Ramón Hoyos, uno de los primeros astros del ciclismo de su país.

Todavía faltaban unos años para que nacieran Lucho Herrera y Fabio Parra, la pareja que colocó el mapa del Tour en los hogares colombianos. No es que obligaran a sus paisanos a madrugar pues Colombia es un país que se levanta más temprano que Europa, pero sí que hizo que situaran los oídos ante las apasionadas y acaloradas retransmisiones de ‘Radio Caracol’. Al mismo tiempo, las metas de la ronda francesa se empezaron a poblar de periodistas colombianos.

Colombia era sinónimo de montaña, de acertados ciclistas que en apreciación del periodista Efraín Peñate Rodríguez -algunos atribuyen a García Márquez de forma errónea la creación del término- se movían en las cumbres de forma parecida a como lo hacían los escarabajos y sobre todo Hoyos, el corredor que tanto encandiló a ‘Gabo’.

'El Jardinerito'

El país, más allá de la victoria de Herrera, al que llamaron ‘El Jardinerito’, en la Vuelta de 1987, a que le sacara varias veces los colores a Bernard Hinault en el Tour, fue viendo como sus ‘pedalistas’ crecían y se adaptaban a los movimientos propios del ciclismo europeo. Con los años dejaron de ser corredores que fallaban en el llano, que se cortaban a las primeras de cambio y que perdían en los prados todo lo alcanzado en la montaña.

Pasaron las generaciones y llegaron los ciclistas actuales, que fichaban por equipos de postín como Egan Bernal que obsequió a Colombia nada menos que con la victoria en el Tour de 2019; lo nunca visto, por fin, después de varios intentos y podios, un corredor de la tierra llegaba a París vestido de amarillo. Es imposible olvidar a los periodistas colombianos llorando de emoción mientras cantaban el himno del país con Bernal en lo más alto del podio de los Campos Elíseos.

Bernal vivió una tremenda desgracia el 24 de enero de 2022. Entrenaba por las afueras de la localidad de Gachancipá cuando la bici impactó con la parte trasera de un autobús. Iba con varios compañeros de equipo, entre ellos el granadino Carlos Rodríguez. Casi se mata. Casi queda paralítico. Nadie creía que volviera a competir. Y regresó, con mucha voluntad, sacrificio y buenos puestos en muchas carreras, pero, por desdicha, sin la frescura que tenía antes del accidente cuando aparte de ganar el Tour de 2019 se impuso en el Giro de 2021 de forma aplastante.

La épica de Nairo

Y todo este recordatorio viene a cuento de que Nairo Quintana aprovechó este domingo en los preparativos de la Volta, que empieza en Sant Feliu de Guíxols, para anunciar que se retiraba del ciclismo, algo que ocurrirá cuando finalice esta temporada. Si Bernal ganó el Tour, Quintana le abrió el camino para convertirse en su país en un símbolo y un ídolo con un impacto mediático que muchas veces supera al del propio Egan.

Quintana, Nairo para todo el mundo, subió tres veces al podio del Tour y ganó el Giro de 2014, la Vuelta y la Volta en 2016. Vivió sus mejores años al frente del Movistar, unas veces como compañero de Alejandro Valverde y otras con Mikel Landa y Enric Mas. Se tuvo que pasar un año de castigo voluntario por tomar un calmante que no debía en el Tour de 2022 y regresó al equipo de Eusebio Unzué para anunciar en tierras catalanas que ponía fin a su gran aventura ciclista en una tarde primaveral.