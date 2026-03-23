Empieza la Volta a Catalunya 2026: Estas son todas las carreteras cortadas y afectaciones de tráfico del 23 al 29 de marzo

La 105ª Volta Ciclista a Catalunya, que se disputa entre este lunes 23 de marzo y el domingo 29, obligará a aplicar cortes puntuales de carretera, restricciones de acceso y desvíos de tráfico en distintos puntos de la red viaria catalana durante toda la semana. El recorrido oficial de la prueba consta de siete etapas y atravesará las demarcaciones de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.

La organización de la carrera ha habilitado una página específica con las afectaciones de tráfico de cada etapa, mientras que el Servei Català de Trànsit (SCT) mantiene su portal de incidencias viarias para consultar en tiempo real el estado de la circulación y las restricciones abiertas.

Según la información oficial, estas son las principales afectaciones previstas por jornada:

Lunes 23 de marzo | Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols

La primera etapa, de 172,8 kilómetros, arrancará y terminará en Sant Feliu de Guíxols. Entre las medidas especiales previstas figuran el corte de los dos accesos de la C-31 en el punto kilométrico 310 hacia la C-65, el cierre de los tres accesos de la N-II hacia la C-65 y el corte de la salida 64 Girona Sud de la AP-7 en ambos sentidos. También se prevé señalización específica en la C-25 y la AP-7.

Martes 24 de marzo | Etapa 2: Figueres – Banyoles

La segunda jornada, de 167,4 kilómetros, saldrá de Figueres y llegará a Banyoles. Las principales restricciones anunciadas pasan por un conado denso para impedir el acceso de la N-II, en el punto kilométrico 759,2, hacia la N-IIa, y por el corte de los tres accesos de la N-260 hacia la GIP-6042.

Miércoles 25 de marzo | Etapa 3: Costa Daurada (Mont-roig del Camp) – Vila-seca

La tercera etapa, de 159,4 kilómetros, afectará especialmente al entorno de Vila-seca y Salou. Habrá cortes en la C-14 en sentido Salou, en la salida de la A-7 hacia la rotonda de la C-14, en la plataforma de la C-14 con desvío hacia la AP-7, en el ramal AP-7 hacia Vila-seca/PortAventura y en la salida de la T-319 hacia Vila-seca, entre otros puntos.

Jueves 26 de marzo | Etapa 4: Mataró – Vallter

La etapa reina de media semana, con 173 kilómetros, concentrará buena parte de las complicaciones circulatorias. Están previstos desvíos en la C-60 que afectan a los enlaces con la AP-7 y la dirección de Granollers; cortes y desvíos en la C-352 y la C-251, incluida Bellavista y Canovelles; el cierre total de la salida 22 de la C-17; afectaciones en la C-59 y el corte de la salida 164 de la C-25.

Viernes 27 de marzo | Etapa 5: La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal

La quinta etapa, de 155,3 kilómetros y alta montaña, no tiene previstas medidas especiales destacadas en la información facilitada por la organización para la red principal.

Sábado 28 de marzo | Etapa 6: Berga – Queralt

La penúltima jornada, de 158,2 kilómetros, sí tendrá incidencia clara sobre la C-16. Están previstos varios cortes de salida en distintos puntos kilométricos, tanto en sentido Barcelona como en sentido norte, entre ellos en los kilómetros 97, 96,5, 95, 90, 86 y 83.

Domingo 29 de marzo | Etapa 7: Barcelona – Barcelona

La etapa final, de 95,1 kilómetros, volverá a condicionar la movilidad en el acceso a Barcelona. Se anuncian cortes en la C-31 en sentido Barcelona con desvío hacia plaza Cerdà, además del cierre de la salida 44 de la C-32, de la B-22 en el punto kilométrico 5,3 y de la C-31c en sentido Barcelona.

Además de las restricciones concretas por etapa, la organización recuerda que en su web publica documentos PDF con el detalle de las afectaciones de cada jornada. El SCT, por su parte, centraliza la información actualizada en su mapa y listado de incidencias viarias.

Qué conviene tener en cuenta si vas a circular

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Los conductores que tengan previsto desplazarse por zonas afectadas por la carrera deberían consultar el estado del tráfico antes de salir, especialmente en accesos a municipios de salida y llegada y en enlaces con vías principales. También conviene prever rutas alternativas y salir con margen, ya que las restricciones son dinámicas y pueden provocar retenciones puntuales y desvíos temporales. La Volta ofrece en su web el detalle de las siete etapas y de los recorridos, y Trànsit actualiza las incidencias abiertas en tiempo real.