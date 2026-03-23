El Como de Cesc Fàbregas viaja viento en popa hacia la Champions

El Como 1907 volvió a ganar y ya lleva cinco triunfos seguidos en liga, pero esta última victoria fue la más especial de todas a pesar de saldarse con comodidad frente al Pisa (5-0). El pasado jueves murió Michael Hartono, uno de los dos hermanos indonesios que compraron el club italiano en 2019. Por aquel entonces, los Larianos militaban en Serie D tras declararse en bancarrota y fueron subiendo categorías hasta que Cesc Fàbregas tomó las riendas del equipo en 2024, año en que ascendieron a Serie A por primera vez en más de 20 años. Firmaron una plácida décima posición en su primera temporada en la máxima división y ahora viajan viento en popa hacia su histórico debut en Europa. Están en cuarto lugar, con tres puntos de ventaja sobre la Juventus, quinta.

Tras la victoria frente al Pisa, Fàbregas se dejó llevar por las emociones al recordar al difunto propietario: "Perdimos a una persona muy importante en el club, pero estamos aquí gracias a estas personas que creyeron en el club, en la ciudad, no podemos olvidarlo. Hay que recordarlo con mucho cariño, una victoria para Michael y toda la familia Hartono."

Los hermanos Hartono compraron el Como en 2019 a través de SENT Entertainment, la empresa financiada directamente por el Grupo Djarum, un conglomerado heredado por Michael y Robert Hartono de su padre en 1963, quien hizo su fortuna con el tabaco hasta expandir el negocio en la industria electrónica y el fútbol, con el Como 1907.

Inversión inicial

Los Hartono no son los primeros indonesios en invertir en el fútbol italiano, pero sí los más ricos. Budi tiene una fortuna de 19.600 millones de dólares y su hermano Michael tenía una fortuna de 18.900 millones antes de morir a los 86 años. Su patrimonio supera la suma total de sir Jim Ratcliffe (propietario minoritario del Manchester United), Stan Kroenke (propietario del Arsenal) y Todd Boehly (copropietario y presidente del Chelsea).

Su financiación fue fundamental para remontar una situación económica crítica, mejorando la infraestructura existente y atrayendo capital humano con el encanto natural de la ciudad, que destaca por el lujo y el paisaje natural y donde se encuentra el famoso Lago de Como al que se asoma el campo de fútbol.

El estadio Giuseppe Sinigaglia a orillas del Lago de Como. / StadiumDB

La historia del Como no es milagrosa, pero sí asombrosa. El humilde club de Lombardía tiene como hogar el Giuseppe Sinigaglia, un estadio con capacidad para 13.602 espectadores que lleva el nombre de un campeón mundial de remo que murió en la primera guerra mundial. El año que viene el recinto cumplirá 100 años desde que fuera inaugurado a petición de Benito Mussolini, y podría coincidir con un acontecimiento histórico en el club si la dinámica de resultados se mantiene.

Fàbregas fue de los primeros en subirse al barco e invertir en un club que venía de la quiebra, pues llegó en 2022 para disputar una última temporada como jugador antes de retirarse, y aprovechó para convertirse en accionista minoritario al mismo tiempo que Thierry Henry, con quien compartió vestuario en el Arsenal entre 2003 y 2007.

Filosofía Fàbregas

Cuando Fàbregas se retiró como jugador en verano de 2023 se convirtió en entrenador del Como Primavera, el equipo sub-19. Tras el despido de Moreno Longo en noviembre fue premiado con la dirección del primer equipo sin haber obtenido su licencia de entrenador. Las normas de la Federación Italiana de Fútbol le obligaron a dejar el cargo después de un mes, y pasó a ejercer de asistente de Osian Roberts, aunque esa jerarquía no duró demasiado: "Éramos el tercer equipo de la liga con la línea defensiva más baja, ahora tenemos la tercera o cuarta más alta. Antes teníamos un 44% de posesión, ahora tenemos un 59% y estamos entre los cinco primeros", dijo el técnico barcelonés a los tres meses de heredar la posición de entrenador.

Cesc Fàbregas en un partido de 2024. / ROBERTO BREGANI / EFE

La apuesta del exazulgrana siempre fue la de adoptar un estilo parecido al del Barça, basado en el ataque y en el control del juego. Su voluntad ofensiva se ve reflejada en las estadísticas, pues su equipo solo marca menos goles que el Inter de Milán (53 a 66), pero al mismo tiempo también ostenta la mejor defensa del campeonato con 22 goles encajados en 30 jornadas: "Queremos ser un equipo dominante. Por eso soy tan optimista sobre el futuro", profetizó Cesc en 2024.

El presente del Como ahora se define por su filosofía moderna que convenció a Sergi Roberto para fichar en 2024, uno de los españoles que pueblan la plantilla del conjunto italiano: "Cesc se adapta mucho al rival. A veces dejamos que el contrario tenga el balón para robar y marcar al contragolpe. Presionamos mucho y somos verticales, a Cesc le gusta llegar mucho al área."

Apuesta española

Además del centrocampista de 34 años, la política de fichajes del Como ha visto sumar a sus filas a varios españoles procedentes de La Liga, sin requerir un gasto excesivo por cada uno de ellos. Jesús Rodríguez, el extremo andaluz de 20 años, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club el pasado verano (22,50 millones de euros) y es titular habitual por la banda izquierda junto a Álex Valle, el lateral de La Masía que costó seis millones. En la misma ventana también incorporaron a Jacobo Ramón del Real Madrid Castilla por 2,5 millones, el tercero de los tres jóvenes que acompañaron la cesión del veterano Álvaro Morata.

Alvaro Morata celebra un gol en la Copa de Italia. / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

La última joya en coger el vuelo desde la península ibérica hacia el norte de Italia ha sido Assane Diao, desde el Betis al igual que Jesús Rodríguez, aunque el futbolista hispano-senegalés decidió representar a la selección de su padre al igual que Nico Paz, la gran estrella del equipo a sus 21 años. El canterano del Madrid debutó con Argentina en 2024 contra Bolivia, un partido en el que asistió a Messi, y ha vuelto a ser convocado con la albiceleste por su gran rendimiento esta temporada.

Es el tercer máximo goleador de la Serie A y el único en haber marcado más de cuatro goles desde fuera del área. El centrocampista fue traspasado por seis millones de euros en agosto de 2024 y el conjunto blanco se guardó el 50% de sus derechos además de una opción de recompra futura, algo que desde la capital ya se plantean activar este mismo verano.

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Nico Paz y Assane Diao después de la victoria frente al Pisa. / Roberto Bregani / EFE

Si el siguiente paso en la carrera de Paz es evidente, no lo es tanto el de Fábregas, quien también ha generado mucho interés en Europa a sus 38 años. El presidente del Como, Mirwan Suwarso, admitió recientemente que ya están estudiando posibles alternativas para el banquillo: "Sabemos que hay clubes más grandes que se fijarán en él en algún momento", dijo antes de añadir que el técnico español también se preocupa para identificar a su sustituto, velando para el futuro de un club que él mismo ha catapultado a la cima del futbol italiano: "Cesc es parte del proceso de selección, pero es lo suficientemente humilde como para escuchar y al mismo tiempo todos somos lo suficientemente humildes como para escuchar su opinión porque él sabe lo que hace".