Arbeloa ya "mea con la suya": las cinco claves del Real Madrid más "espartano"

Álvaro Arbeloa ha derrotado en unas semanas a José Mourinho, Pep Guardiola y Diego Pablo Simeone. No muchos pueden presumir de ello, pero el salmantino está logrando dotar al Real Madrid de su personalidad desde el banquillo en los poco más de dos meses que lleva al mando del equipo blanco. Son ya 17 partidos como primer entrenador madridista de los que ha ganado 13 y perdido 4. Diez han sido de Liga, seis de Champions y uno de Copa. Las derrotas ante el Albacete, Benfica, Osasuna y Getafe manchan su currículum, pero las victorias ante Benfica, Manchester City y Atlético comienzan a darle cierto empaque.

Arbeloa ha vivido una evolución en estos dos meses en los que ha tomado decisiones que han configurado el perfil de su Real Madrid, en muchos aspectos completamente diferente al que Xabi Alonso diseñó para esta temporada. Cambios de rol, apuesta táctica, modo de gestionar el vestuario… Arbeloa ha seguido el consejo que Guardiola dio a Xabi en diciembre en sala de prensa del Bernabéu y está “meando con la suya”. Estas son las cinco claves que explican cómo ha construido su Real Madrid espartano en el que no se negocia el esfuerzo y la cantera tiene un peso inusitado.

1. Vinícius derroca a Mbappé

El Real Madrid decidió enfriar la renovación de Vinícius, quien rechazó la última oferta del club porque solo aceptará una oferta que le convierta en el mejor pagado de la plantilla por encima de Kylian Mbappé. Desde que llegó el francés, el brasileño reivindica su liderazgo en el Real Madrid. Sin embargo con Xabi Alonso perdió peso al entrar en las rotaciones. Pero el carioca se negó a entrar en las rotaciones y advirtió a Florentino que esa situación le empujaba a no renovar con el club. Vinícius desafió al técnico y el presidente se puso del lado del jugador, despidiendo al entrenador. La llegada de Arbeloa ha cambiado el decorado totalmente. Hoy Vinícius es el líder del Real Madrid por delante de un Mbappé que pese a sumar 38 goles en 35 partidos ha perdido el favor del madridismo. El pulso de Kylian con el club por su lesión y sus espantadas en partidos grandes han terminado por alejar a la afición de un Mbappé al que reprochan su egoísmo. Se suma que Vinícius está ofreciendo su mejor versión, incluso goleadora, enlazando por primera vez en su carrera dos partidos anotando dos goles (City y Atlético). Vinícius está feliz con su nuevo rol y eso se nota en el juego y en el rendimiento del brasileño, que ve cómo sus compañeros se sacrifican en defensa para que él luzca en ataque.

2. De seducir a los cracks a sacar el látigo

Arbeloa ha ido evolucionando en algunos de sus planteamientos en estos dos meses. La diferencia más notable ha sido el cambio de mensaje al vestuario. El Real Madrid de Xabi Alonso nunca corría más que el rival. Los jugadores no estaban comprometidos con el técnico, cosa que ha cambiado ahora. Para llegar aquí el salmantino ha cambiado su forma de relacionarse con los futbolistas. El técnico ha pasado de ganarse a Mbappé y Vinícius afirmando que “queremos que estén frescos para atacar y no quiero que bajen a perseguir a los laterales” a advertir ahora que “atacamos todos y defendemos todos”. A este respecto añadió: “Esto es un trabajo colectivo y tienen que entender todos lo que estamos haciendo en los últimos partidos. Viajar juntos cuando vamos hacia adelante y viajar juntos cuando vamos para atrás. Me tocará a mí que entiendan su función en el equipo y pongan su talento a favor del grupo, pero son jugadores que llevan mucho tiempo en la élite y saben lo que es trabajar al servicio del equipo”. Después de regalar los oídos a las estrellas, ha conformado un Real Madrid espartano con más compromiso que talento, donde el esfuerzo no se negocia atrás para que luego luzcan sus delanteros. Su gran desafío ahora es integrar a Mbappé y a Bellingham con Vinícius en el once sin que se resienta el compromiso defensivo del equipo. Algo complicado de gestionar.

3. Valverde liberado y los jugadores en su sitio

La recuperación de la mejor versión de Valverde es una de las grandes noticias del Madrid de Arbeloa. El uruguayo llegó a protagonizar un feo desplante en Kazajistán con Alonso para dejar claro que no le gustaba jugar como lateral. Reproche que llegó al ver los pulsos que jugadores como Vinícius o Bellingham libraban con Xabi. Arbeloa no solo ha recuperado su mejor versión en el mediocampo, además le ha quitado el corsé y le ha desatado en ataque, sumando cinco goles en los últimos partidos. El técnico tuvo ataques de entrenador en su inicio en el banquillo blanco, colocando jugadores fuera de sitio. Pero ha sabido corregir esa deriva y hoy todos están cómodos porque juegan donde más le gusta. Eso además ha permitido recuperar a futbolistas que estaban arrumbados en el banquillo como Brahim o Fran García. Huijsen va ganando cuajo y hasta Alexander-Arnold se asoma al once. Después de dejar claro cuál era su once y liberar a los cracks del trabajo defensivo, ahora Arbeloa ha reactivado jugadores y exige un compromiso defensivo que ha dotado al equipo de mayor calado.

4. Thiago equilibra y la cantera ayuda

Thiago Pitarch se ha convertido en la gran apuesta de Arbeloa. Un descubrimiento fundamental en este Madrid espartano en el que el canterano forma un sólido doble pivote con el francés Tchouameni. El galo tiene más presencia física y el joven aporta más asociación sumada a su energético despliegue en el medio. Thiago es el primer receptor en la salida del balón, el jugador que enlaza con Arda y el que supera las primeras cortinas de presión rivales. Su descaro le permite asumir esa responsabilidad sin problema. Se habla mucho del regreso de Bellingham al once, lo que a priori condenará de nuevo a Pitarch al banco por su condición de canterano y su falta de jerarquía. Pero la realidad es que Arbeloa a quien ve cómo alternativa de Jude es a Arda Guler. Lo advertía inconscientemente en la sala de prensa: “No es lo mismo jugar con Brahim que con Kylian o con Jude que con Arda. Thiago y Jude pueden jugar juntos sin problema porque son compatibles”. Thiago es más consistente, es quien da equilibrio en el medio con y sin balón. Cae a los carriles a ayudar, aparece entre los centrales para sacar el balón y se asoma arriba para dar soluciones. Además de Thiago se han asomado más canteranos al once para ayudar cuando el equipo lo ha necesitado como Manuel Ángel, Cestero, Yáñez, Aguado, Palacios…

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5. Mejor madrugar que mentir

Arbeloa ha cambiado algunas de las rutinas del primer equipo. Para empezar en Madrid no concentra al equipo hasta la mañana del partido, al menos así lo hizo con el City en la ida rompiendo una tradición que venía de Zidane y de Ancelotti. Otra de las rutinas que ha implantado es la celebración de las ruedas de prensa en las previas a las 10:30 horas, antes del entrenamiento. ¿Qué gana con eso? Que no tiene que esconder o mentir sobre lo que ocurre en los entrenamientos porque comparece antes de que se celebren. Mintió con Mbappé, del que afirmó que estaba en condiciones de jugar cuando ni entró en la convocatoria por lesión. Algo que ha ocurrido en más ocasiones. Y también son llamativas sus ruedas de prensa tras las derrotas, donde ha dibujado partidos que no coincidían con lo ocurrido en el campo para elogiar a sus jugadores y desviar el foco de las críticas. Veremos cuando vuelva a ocurrir cómo lo resuelve.