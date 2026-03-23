Ciclismo
Abierto el proceso para ser voluntario en el Grand Départ en Catalunya del Tour de Francia: requisitos y funciones
El Departament d'Esports inicia la campaña de voluntariado de cara a las tres etapas catalanas del próximo Tour de Francia
El Departament d'Esports de la Generalitat ya ha iniciado la campaña para que todos quienes quieran ser voluntarios en el Gran Départ del Tour de Francia 2026, con sus tres primeras etapas en Catalunya (del 4 al 6 de junio), puedan inscribirse.
La Generalitat ha informado de que busca personas que puedan participar en la organización y desarrollo de la etapa en los 63 municipios por los que pasarán los ciclistas del Tour durante su estancia en Catalunya. Habrá un responsable de voluntariado que será quien se encargará de la coordinación con los Ayuntamientos implicados de cara a repartir a los voluntarios a lo largo del recorrido.
Los voluntarios, que tendrán labores principalmente de información a la ciudadanía, recibirán, según informó el Departament d'Esports, un lote de merchandising con camiseta, gorra y mochila.
Requisitos
Los requisitos que se piden a los voluntarios es tener 16 años o más, hablar catalán, castellano o francés, y asistir a una de las sesiones formativas. Además, se podrá escoger etapa, municipio y disponibilidad.
Quienes estén interesados pueden encontrar el formulario de inscripción e inscribirse en la siguiente página web: https://www.letour.barcelona/ca/voluntariat.
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