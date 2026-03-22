Todos contra Vingegaard en la Volta que empieza este lunes

Es rubio, no muy alto, lleva enganchada en el cuadro de la bicicleta una foto de su mujer y dos hijos. Besa la imagen cuando logra una victoria y aparece como el gran reclamo de la Volta. Jonas Vingegaard es el invencible cuando no corre Tadej Pogacar, que es el caso, el que ha ganado casi sin despeinarse la París-Niza y que afronta en Catalunya la segunda carrera preparatoria en su reto por ganar este año el Giro ante la ausencia del fenómeno esloveno.

Vingegaard es el favorito número uno para ganar esta próxima semana la Volta que empieza este lunes en Sant Feliu de Guíxols. Se ampara, sobre todo, en las tres etapas de montaña, jueves (Vallter), viernes (Pal) y sábado (Santa Maria de Queralt después del paso previo por Pradell) y en el daño que provoca cada ataque suyo siempre que Pogacar no esté presente.

Remco Evenepoel, en los Emiratos Árabes Unidos. / RED BULL BORA

La Volta ha conseguido reunir este año a cuatro de los cinco primeros clasificados del Tour y al podio completo de la Vuelta, aparte de Richard Carapaz (el ecuatoriano fue tercero del Giro 2025) y con ellos a otra perla del pelotón mundial: nada menos que Remco Evenepoel, campeón olímpico y subcampeón del mundo porque en Ruanda lo ganó Pogacar, el principal condimento de todas las salsas ciclistas. Y eso que el corredor belga mantuvo la incertidumbre sobre si podría volar a Barcelona desde Tenerife, al quedar atrapado entre la nieve del Teide y la borrasca Therese.

El antecedent de 2024

Evenepoel ya fue segundo en la edición de la Volta de 2024. Vivió entonces un duelo vibrante con Primoz Roglic y se apunta a la ronda catalana como el principal oponente de Vingegaard, penalizado por el hecho de que la prueba catalana no tiene programada ninguna contrarreloj y con la duda que le produjo su desencuentro con la montaña del UAE Tour después de un inicio explosivo de la temporada en Mallorca y València.

Catalunya, ahora, no parece el marco idóneo para Evenepoel porque Pradell, por ejemplo, no se dibuja como el escenario donde el astro flamenco pueda marcar su línea personal ni responder a la perfección a un demarraje de Vingegaard. Sin embargo, tiene esa calidad que atesora como uno de las grandes estrellas contemporáneas que sabe, por si acaso, aprovechar terrenos bruscos como el que se le presentará el miércoles en la etapa tarraconense de la Volta.

Tom Pidcock, vencedor de la Milán-Turín / MILÁN-TURÍN

El ’top’ cinco del Tour acude al completo desde la posición segunda a la quinta. Falta Pogacar -la última vez que se repite en este texto- pero sí estarán aparte de Vingegaard, dos de los valores en alza entre la juventud ciclista (el alemán Florian Lipowitz, tercero en París y ahora con 25 años, y el escocés Oscar Onley, de 23 años, que acabó cuarto en la ronda francesa). Con ellos se presenta el austríaco Felix Gall, quinto de la general del Tour 2025.

Presencia ilustre de Almeida

Otros dos huesos para Vingegaard serán sus compañeros en el podio final de la Vuelta 2025, el que se tuvo que improvisar en el aparcamiento de un hotel ante la masiva protesta en favor de Palestina que impidió el final normal de la carrera y desató una batalla política. El UAE llega con el portugués Joâo Almeida a la cabeza, que, por ahora, no ha acabado de despegar como querría en este inicio de año a pesar de haber terminado segundo en València y tercero en el Algarve. Un proceso gripal le impidió disputar la París-Niza y acude a la Volta en su camino hacia el Giro y luego la Vuelta.

Tom Pidcock vive centrado este año en el Tour tras la buena experiencia de terminar la Vuelta del año pasado en tercera posición. No suele ampararse en la alta montaña ya que prefiere los recorridos minados en mil obstáculos, pero debe ser un corredor al que rivales como Vingegaard tienen que controlar por el rabillo del ojo.

Enric Mas, en la Challenge de Mallorca. / MOVISTAR TEAM

Carapaz tuvo una discreta actuación en la Tirreno-Adriático y mira al igual que Vingegaard hacia Italia para intentar de nuevo pelear por el podio de la carrera rosa, aunque cada vez más, con casi 33 años, da la sensación de distanciarse de la lucha por las clasificaciones generales en las grandes vueltas.

El debut de Mikel Landa

En una semana todo es distinto; un error se paga con mayor peaje ya que recuperar el tiempo perdido cuesta más. Pruebas como la Volta suelen ir mejor a ciclistas más explosivos que fondistas, aunque últimamente apenas hay sorpresa ante la insistencia de los grandes divos por anotarse también carreras como la catalana.

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La Volta, tampoco hay que olvidarse de ellos, significará el debut en carreras por etapas de dos ciclistas españoles enrolados ya en la veteranía como son Enric Mas (31 años) y Mikel Landa (36). El ciclista mallorquín se cayó y lesionó en el Tour. El accidente motivó la ausencia del líder del Movistar en la Vuelta. Landa debuta en la Volta para iniciar un camino que lo llegará del Giro al Tour. Carlos Rodríguez, en el Ineos, cierra la lista ilustre de ciclistas españoles, al menos entre los que pueden respirar el mismo aire que Vingegaard en las cumbres catalanas.