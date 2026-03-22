Oriol Cardona se cuelga una nueva medalla de oro en la Copa del Mundo en Italia

El esquiador catalán Oriol Cardona se colgó una nueva medalla de oro este domingo en la carrera en la categoría esprint individual en la Copa del Mundo de Val Martorello (Italia) tras terminar primero con un tiempo de 0:02:56 segundos.

Tras sumar este sábado una medalla de bronce junto a Ana Alonso, Cardona volvió a capturar hoy el más codiciado metal.

Le acompañaron en el podio el suizo Arno Lietha, segundo con un tiempo de 0:02:58, de manera que finalizó tan solo dos centésimas de segundo después que Cardona, y en tercera posición Nikita Filippov, con un tiempo de 0:03:02.

Ana Alonso, sexta

El otro español participante en la carrera, Biel Pujol, quedó sexto con un tiempo de 0:04:25.

En la categoría femenina, su compatriota Ana Alonso, que competía en la misma prueba de esprint individual, no tuvo la misma suerte que Cardona durante la ejecución del recorrido y terminó en sexta posición con un tiempo de 0:04:04.

En cuanto al resto de españolas, Anna Huguet entró en meta en décima posición; María Ordónez fue decimotercera y María Costa, decimosexta.

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La campeona de la prueba femenina fue la francesa Emily Harrop, que terminó la carrera en tres minutos y veintiún segundos.