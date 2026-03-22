Nairo Quintana se retirará a finales de temporada

En una rueda de prensa celebrada en el Hotel S’Agaró (Girona), en la jornada previa al inicio de la 105ª edición de la Volta, el ciclista colombiano Nairo Quintana ha anunciado oficialmente que pondrá fin a su carrera como ciclista profesional al término de la temporada 2026. El acto ha contado con la presencia de familiares, amigos y miembros de Movistar, entre ellos su manager general, Eusebio Unzué.

La elección del escenario no ha sido casual. Quintana afronta en esta edición su 12ª participación en la Volta , una carrera que ha disputado en 11 ocasiones y en la que logró la victoria en la clasificación general en 2016, efeméride de la que se cumplen ahora diez años.

Nairo Quintana, de 36 años: “Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi historia. Desde ese niño que creció entre montañas, en Boyacá. Paso a paso, sin hacer ruido, fui construyendo un camino en Colombia, con equipos que me dieron la oportunidad de aprender, de caer y de levantarme. Ahí entendí que esto no era solo un deporte... era una forma de vida. Y en 2012, llegó una oportunidad que cambió todo: Movistar confió en mí. No era solo un fichaje, era el comienzo de un sueño másgrande de lo que alguna vez imaginé".

Los triunfos

A lo largo de su carrera profesional, Quintana ha construido un palmarés excepcional con 51 victorias, entre las que destacan sus triunfos en la clasificación general del Giro 2014 y la Vuelta 2016. Asimismo, brilló en el Tour, donde subió al podio en tres ocasiones: 2º en 2013 (en su debut), 2º en 2015 y 3º en 2016. También logró el 2º puesto en el Giro 2017. En grandes rondas por etapas, Quintana sumó además 8 victorias de etapa, consolidándose como uno de los escaladores más determinantes de su generación.

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Su palmarés se completa con victorias en la clasificación general de prestigiosas pruebas World Tourcomo la Tirreno-Adriático (2015 y 2017), la Itzulia (2013) y el Tour de Romandie (2016). Nairo Quintana ha estado vinculado al Movistar durante 11 temporadas (2012–2019 y 2024–2026), siendo una de las figuras más emblemáticas de la estructura. También corrió en el equipo francés del Arkéa, ya desaparecido.