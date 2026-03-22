Joan Garcia jugará el Barça-Rayo; Eric, no

Se lesionó el miércoles, fue examinado el jueves, celebró la primera convocatoria con la selección el viernes, trabajó con normalidad el sábado y jugará el domingo. El final de la semana de Joan Garcia es muy distinto del de Eric. El jugador más resistente del Barça, el que más partidos seguidos había disputado, no se ha recuperado, no ha entrado en la lista de España y no jugará ante el Rayo a la incómoda hora de las dos del mediodía.

La primera cita ante los vallecanos, en la tercera jornada, arrancó una recordada frase de Hansi Flick que no ha vuelto a pronunciar. "Los egos matan al éxito", afirmó el técnico tras el empate de Vallecas. Mitad denuncia, mitad advertencia, Flick expresó su disgusto por el ambiente que detectó en el vestuario, inestable por los vaivenes del mercado, con Fermín López en el foco de atención por una oferta del Chelsea y un presunto enfrentamiento con Gavi.

Raphinha intenta interceptar un pase de Marc Casadó en el entrenamiento de este sábado. / Dani Barbeito / SPO

El nivel del Newcastle

Siete meses después, Flick disfruta de manejar "una familia" de intachable convivencia, Fermín es uno de mejores goleadores y Gavi ha vuelto a jugar superada su lesión. "Esa frase forma parte del pasado", dijo ayer Flick, como si le doliera haberla pronunciado en su día. El entrenador prefirió compartir con los futbolistas su satisfacción por la actuación ante el Newcastle y la sensación que obtuvo de verles "disfrutar jugando con sus compañeros". "Ese fantástico nivel es el que quiero, y que lo mantengamos hasta final de temporada", comentó.

Dependerá, en parte, de que al Barça le respeten las lesiones. Llega al último partido antes del esprint final sin Koundé, Christensen, Balde y De Jong. Más Eric, aunque podría jugar en caso de necesidad extrema y a riesgo de agravar su sobrecarga muscular. Flick aseguró que no se pasará el parón rezando por la integridad física de los futbolistas. Apeló a su optimismo, ilusionado con que esta vez no se cobrará ninguna pérdida. "También les va bien para desconectar de la rutina y volver con más energía", valoró.

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Pau Cubarsí yace en el suelo en un ejercicio del entrenamiento de este sábado. / Dani Barbeito / SPO

Entre los 15 internacionales que se marcharán, incluido Xavi Espart, el joven lateral que ha sido el último en debutar, están João Cancelo y Marcus Rashford, cuyo futuro en el Camp Nou es incierto. Los dos están cedidos hasta el 30 de junio, el defensa del Al Hilal de Arabia Saudí, el delantero del Manchester United. El primero se ha consolidado en la titularidad, y el segundo ha perdido muchos minutos. "Tenía problemas físicos", aclaró Flick, que no quiso adelantar si abogará por su fichaje definitivo: "Tenemos tiempo de sobra para decidir, habrá un Mundial y un largo descanso".