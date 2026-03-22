Las reacciones
Íñigo Pérez, sobre la actuación clave de Joan Garcia: "Qué pena que haya fichado por el Barça"
El técnico del Rayo Vallecano reconoce con humor la figura clave que es para el conjunto de Hansi Flick su portero
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La victoria del Barça ante el Rayo Vallecano se entiende gracias a Joan Garcia. El guardameta azulgrana ha vuelto a ser importantísimo para el equipo que se llevó la victoria en el Camp Nou. El portero fue nombrado MVP y se llevó las alabanzas de todos los presentes en el partido.
"Teníamos claro que era importante conseguir las 3 victorias antes del parón. Hoy sufriendo más de lo que nos hubiera gustado. [El Rayo] es un gran equipo con un gran entrenador que prepara muy bien los partidos. No hemos estado al nivel que veníamos con balón. Era importante sacar los 3 puntos y lo hemos conseguido", explicó el portero azulgrana, que fue el gran protagonista del partido en el Camp Nou.
"Es increíble"
Tanto compañeros como rivales se rindieron ante la actuación crucial del guardameta. "Es increíble Joan. Muy felices de tenerlo con nosotros —comentó Ronald Araujo—. Siempre me gustó, antes de que viniera ya lo decía. Y no solo lo que hace en la cancha, también en los entrenamientos es increíble".
"Qué pena que Joan Garcia haya fichado por el Barça", dijo con sorna el entrenador del Rayo tras la derrota en el Camp Nou. Flick, obviamente, no dudó en alabar a su portero: "Joan Garcia ha hecho otro gran partido, ha demostrado su fortaleza bajo palos y su calidad. Para eso lo fichamos. Estoy contento de que lo hayan convocado para la selección. Se lo merece"
"Nosotros teníamos claro que teníamos que ganar y lo que hagan los demás no depende de nosotros", dijo el guardameta en relación al derbi madrileño que se juega este domingo por la noche. El Barça, a la espera de lo que haga el equipo de Arbeloa, se mirará el duelo a 7 puntos por encima de los blancos en la tabla. Tras una maratón de partidos esta última semana, los futbolistas han salido exhaustos. "Algunos hoy estaban todavía cansados. Venimos de grandes esfuerzos. En Champions el otro día corrimos muchísimo. Ahora viene la selección y se puede gestionar mejor la carga de minutos. Cuando estamos todos bien, damos buena imagen", explicó Araujo.
El Barça logró adelantarse en el marcador con una jugada a balón parado, un aspecto que como confesó Araujo está siendo un punto donde se está poniendo hincapié en los entrenamientos. "Sabíamos que teníamos que corregir lo de poder hacer más goles a balón parado y defender bien. Lo trabajamos. Hoy nos dio la victoria. Tenemos grandes cabeceadores y hay que aprovecharlo", añadió el uruguayo.
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