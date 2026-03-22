El Barça doblega al Palma y reeditará ante el Jaén la final de 2015

El FC Barcelona y el Jaén Paraíso Interior FS volverán a cruzar sus caminos en una final de la Copa de España once años después del precedente vivido en 2015 en Ciudad Real. En aquella ocasión, el conjunto andaluz sorprendió al imponerse por 6-4 y conquistar el primero de los títulos que figuran en su palmarés.

Este domingo, ambos equipos reeditarán aquel duelo en Granada, escenario de una nueva batalla por el trono del fútbol sala nacional, a las 18.00 horas, después de eliminar al Illes Balears Palma Futsal (7-1) y al Movistar Inter (3-0), respectivamente.

Eficacia azulgrana

El primer tanto azulgrana llegó precisamente tras un desajuste. Luciano Gauna aprovechó un rechace tras una rápida transición para adelantar al Barça (1-0), abriendo un escenario de intercambio de golpes. Palma reaccionó con determinación, generando peligro constante y encontrando el empate tras una acción a balón parado que Machado culminó en boca de gol (1-1).

Antes del descanso, ambos equipos dispusieron de oportunidades claras, incluidos varios disparos a la madera, reflejo de la igualdad existente. Tras la reanudación, el encuentro cambió de forma drástica. Sergio González adelantó de nuevo al Barça en los primeros compases del segundo tiempo (2-1), un tanto que marcó un punto de inflexión. A partir de ahí, los azulgranas impusieron su ritmo y su eficacia, aprovechando cada espacio y castigando con contundencia.

Triplete de Gauna

Gauna amplió la ventaja con un potente disparo (3-1) y, apenas un minuto después, Antonio culminó otra acción ofensiva para establecer el 4-1, dejando muy tocado al conjunto balear. Palma optó entonces por el juego de cinco en busca de una reacción que no llegó, mientras el Barça mantuvo el control y amplió su renta.

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João Víctor firmó el quinto tanto (5-1) y el propio Gauna completó su actuación con un triplete que elevó el marcador (6-1), antes de que Erick cerrara la goleada con el definitivo 7-1.