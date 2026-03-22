El análisis del recorrido de la Volta

La Volta, que empieza este lunes en Sant Feliu de Guíxols, vuelve a repartirse en siete etapas con una buena combinación de terreno, sin contrarreloj, pero con la dureza en la montaña suficiente para que se corone en Barcelona una estrella del ciclismo actual, con el danés Jonas Vingegaard a la cabeza. La prueba podrá seguirse diariamente a través de Teledeporte, Esport 3 y Eurosport.

De hecho, no habrá etapa aburrida, aunque destacan principalmente las tres etapas de montaña que se disputan de forma consecutiva, entre el jueves y el sábado de la semana naciente. Todas las etapas están programadas para terminar después de las 17 horas, a excepción de la jornada del viernes (finalizará la competición hacia las 16 horas) y la del domingo fin de carrera, que acabará alrededor de las 14 horas.

Primera etapa

Primeta etapa / LA VOLTA

Se da una vuelta de 172 kilómetros, a través de las comarcas gerundenses con la subida a Sant Hilari como principal obstáculo del día. La ascensión por las calles que llevan a la zona de meta dificultará un esprint masivo habitual y la posibilidad de que sea alguna de las figuras de la carrera la que se anote la victoria en Sant Feliu adonde no debería llegar un pelotón superior a las 50 unidades.

Segunda etapa

Segunda etapa / LA VOLTA

En Banyoles sí hay un esprint a la vista, cualquier otro resultado de la etapa, fuga incluida o exhibición de algunos de los favoritos, no está inicialmente contemplado en este segundo día de competición, aunque los últimos kilómetros desde Olot pueden descolgar a algunos ciclistas del pelotón principal

Tercera etapa

Tercera etapa / LA VOLTA

Las comarcas tarraconenses pueden resultar traicioneras y mucho más si se recuerda una etapa similar que se disputó en 2022 con una fuga provocada por el colombiano Sergio Higuita, vencedor final de la carrera, y el ecuatoriano Richard Carapaz a 133 kilómetros de la llegada. Puede ser terreno para que un ciclista como Remco Evenepoel aproveche su fortaleza en terrenos ariscos antes de llegar la montaña. Sin embargo, la lógica también indica una llegada masiva a Vila-seca.

Cuarta etapa

Cuarta etapa / LA VOLTA

Hay una definición para este tipo de etapas en la jerga ciclista. Se las denomina como jornada ‘monopuerto’. La lectura siempre acostumbra a ser similar: se organiza una fuga más o menos consentida, gana minutos, pero el pelotón controlado por los equipos de las figuras no les deja que tomen un tiempo de espanto. La subida a Vallter es constante, aunque sin desniveles que enloquezcan. Inicialmente no debería haber una diferencia insalvable entre los principales favoritos.

Quinta etapa

Quinta etapa / LA VOLTA

Se puede establecer un debate sobre si esta etapa es más dura que la del sábado con Pradell incluido porque esconde un nuevo tesoro entre las montañas catalanas con la ascensión a Sobirana. La etapa esconde un total nada despreciable de 4.455 metros de altitud con la llegada a Pal (no confundir con la montaña de idéntico nombre enclavada en Andorra) en las tierras de La Molina.

Sexta etapa

Sexta etapa / LA VOLTA

De nuevo las cumbres del Berguedà deben definir al vencedor de la Volta. El año pasado el fuerte viento obligó a cancelar las ascensiones después de la majestuosa presentación de la etapa en la edición de 2024 con el triunfo de Tadej Pogacar.

Pradell es la joya de la corona, con rampas, desde Vallcebre, que alcanzan el 18% para estar considerado como el segundo puerto más duro de la Península Ibérica para subir en bici después del Angliru asturiano. Tampoco es nada despreciable la ascensión final al santuario de Santa Maria de Queralt. En total, la etapa reúne un desnivel de 4.065 metros, algo inferior al establecido en la quinta jornada de la Volta.

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Séptima etapa

Séptima etapa / LA VOLTA

La prueba concluye en el tradicional circuito por el barcelonés Montjuïc y aunque es difícil que la primera posición de la clasificación general no esté definida tras los pasos de montaña de las etapas anteriores no hay que olvidar que el año pasado Primoz Roglic le birló la victoria final a Juan Ayuso en un día ciclista de aspecto similar.