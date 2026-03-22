La alineación del Barça ante el Rayo: con Araujo en lugar de Eric

Hansi Flick apenas ha cambiado la alineación que presentará ante el Rayo respecto a la que ideó frente al Newcastle. Un solo cambio, y forzado por la lesión de Eric Garcia. Igual que en la Champions, le sustituye Ronald Araujo. Los otros diez integrantes del equipo son los mismos que comparecieron.

También Joan Garcia, que disparó la alarmas al ser sustituido a ocho minutos del final. Al día siguiente se comprobó que no tenía lesión alguna, con lo que pudo entrar en la lista de la selección española y estar disponible para jugar hoy al mediodía.

Cabe presuponer que Araujo ejercerá de lateral derecho, como en el anterior encuentro. Flick puede ubicarle de central, su posición natural, si así lo desea, con lo que cada defensa se desplazaría un sitio: Cubarsí pasaría a central izquierdo, Gerard Martín al lateral izquierdo y João Cancelo al lateral derecho.

En el centro del campo se mantiene el triángulo de la Champions, Con Marc Bernal en el centro, acompañado por Fermín López y Pedri. La delantera es la clásica, aunque esta temporada Flick la haya repetido pocas veces.

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Así pues, el once inicial es el siguiente: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Fermín, Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.