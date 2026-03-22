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Alcaraz, eliminado en tercera ronda del Miami Open

El número uno del mundo sucumbió ante el estadounidense Sebastian Korda, que firmó un partido excelso (6-3, 5-7 y 6-4).

Alcaraz, en su partido de este domingo ante Korda.

Alcaraz, en su partido de este domingo ante Korda. / ATP

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El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, cayó eliminado en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) a manos del tenista local Sebastian Korda, número 36 del ranking, quien estuvo sublime en todas las facetas del juego.

Korda venció por 6-3, 5-7 y 6-4 al español en 2 horas y 17 minutos de juego. Alcaraz rompió al estadounidense en el segundo set cuando sacaba para ganar, pero no fue capaz de repetirlo en la tercera manga.

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El número 1 no guardará buen recuerdo de sus dos últimas actuaciones Miami, después de que el año pasado perdiese en su debut en el torneo contra el belga David Goffin.

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