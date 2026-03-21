Recital goleador del Barça que ya espera el triple asalto ante el Real Madrid (7-1)

El Barça volvió a pasearse por el césped del Johan Cruyff. Las azulgranas dominaron y golearon al Athletic Club (7-1), que no tuvo capacidad alguna de reacción ante el tsunami ofensivo que fue el conjunto de Pere Romeu. Carro de goles y tres puntos para un Barça que espera ya el triple encuentro contra el Real Madrid en los próximos días.

No le costó apenas al Barça el encuentro. Desde el inicio se sintió superior y lo demostró con varias ocasiones que ya avisaron al equipo vasco de lo que le esperaba. Poco más de 10 minutos necesitó el Barça para abrir la lata con una diana de Salma Paralluelo. La zaragozana apuró un balón que le iba un poco largo, casi más para Carla Julià, que arrancaba por la banda, pero la extremo remató a placer con un disparo cruzado. Cinco minutos más tarde, Claudia Pina puso una pausa para la que hay que tener mucha sangre fría. Sobre el punto de penalti, paró un segundo antes de reventar el balón al fondo de la red. Todo se congeló en ese momento y las defensas del Athletic se quedaron paradas mientras Pina ejecutaba a placer ante ellas. El segundo subió al marcador y el Johan ya sabía la fiesta que empezaba.

Y en momentos así es cuando las jugadoras que están tocadas por una varita relucen. Sobrada de confianza estuvo Carla Julià, que se inventó un remate tremendo para cruzar el balón al poste largo y superar a Nanclares. Ni la juventud ni la posible presión pararon a una futbolista que quiere regalarle muchos de esos momentos al club con el que soñaba jugar y del que ahora viste la camiseta.

El cuarto, y último de la primera parte llegó justo antes del descanso. Lo volvió a probar Julià de volea, pero se interpuso Adriana Nanclares, que no pudo rechazar por completo el balón y le cayó a Sydney Schertenleib, que no erró tras un disparo duro contra la red. Claudia Pina firmó la manita azulgrana en la reanudación, a los pocos minutos del inicio, convenciendo a todo el estadio de que el partido lo iban a reemprender como lo dejaron: con goles y espectáculo.

Doblete de Kika en 2 minutos

El Athletic Club logró marcar el gol del honor de las botas de Agote después de un error garrafal de Cata Coll. La guardameta azulgrana, que volvía a la titularidad tras su lesión en la rodilla, se equivocó en un pase a la defensa y se la cedió a Agote directamente, que la reventó al fondo de la portería. No importó mucho, más allá de suavizar la goleada en el marcador, porque el Barça hizo como si nada.

Con Kika Nazareth sobre el verde, los goles se sumaron de dos en dos. El sexto y séptimo en apenas 2 minutos los firmó la portuguesa. El primero de la portuguesa llegó cuando Kika empalmó el balón en la frontal al vuelo. El segundo, en la siguiente acción, tras una combinación con Vicky López y colarse entre 3 defensas del equipo vasco, envió el balón al fondo de la red.

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No había mejor manera de afrontar el triple asalto que le viene ante el Real Madrid en los próximos días. Tres clásicos en nueve días. El primero, el miércoles que viene, en la ida de los cuartos de la Champions en el Di Stéfano. La vuelta de la eliminatoria, en el Camp Nou el jueves santo y, en medio de todo ese embrollo, el clásico de Liga que se disputa en la capital española. Sin duda, una semana que no solo promete fútbol.