Quique Llopis se cuelga la plata en los 60 metros vallas del Mundial de pista cubierta

El atleta español Quique Llopis ha logrado este sábado la medalla de plata en los 60 metros vallas del Campeonato del Mundo de pista cubierta que se está disputando en Torun (Polonia), segunda presea de la delegación nacional en la cita tras la del relevo 4x400 mixto.

El velocista valenciano ha sumado por fin un merecido metal mundialista y ha demostrado su gran invierno, sólo superado por el gran favorito, el polaco Jakub Szymanski, logrando además con 7.42 batir su récord de España (7.45).

Esta medalla se une a la plata matinal del relevo español mixto de 4x400 metros, integrado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás, también con nueva plusmarca nacional. Se trata de la segunda medalla mundial en relevos para el atletismo español después de la conseguida en Belgrado 2022 en el 4x400 metros masculino.

Attaoui, a la final del 800

Además, en la jornada matinal en el Kujawsko-Pomorska Arena de Torun, Mohamed Attaoui logró la clasificación para la final de 800 metros con récord de España. En su semifinal, el español se situó inicialmente en la última posición, con el polaco Maciej Wyderka marcando un ritmo muy exigente -200 metros en 24:12 y 400 metros en 50:20-.

Antes del toque de campana, fue remontando posiciones, y en la recta final atacó por el interior y superó al polaco en los últimos metros para ser segundo, logrando además un nuevo récord nacional con 1:44.48, mejorando el 1:44.65 de Elvin Josué Canales. Este domingo, buscará las medallas en la final (19.38 horas).

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En velocidad, Jaël-Sakura Bestué logró el billete para semifinales de 60 metros al finalizar segunda en su serie con un registro de 7.18, con el que iguala su marca personal. Mientras, en las semifinales femeninas de 800 metros, Lorea Ibarzabal y Rocío Arroyo fueron quintas en sus respectivas carreras con 2:00.74 y 2:01.14, respectivamente, terminando duodécima y decimocuarta, sin opciones de final.